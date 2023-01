Consum apuja el sou als seus 19.000 treballadors

Consum augmenta el salari un 9 % a tota la seua plantilla de treballadors. La mesura, aprovada per la cooperativa per a millorar el poder adquisitiu de la plantilla, començarà a aplicar-se a partir de la nòmina del mes de febrer i afecta el 100 % dels treballadors, més de 19.000 persones, segons ha informat hui en un comunicat. L’increment representa una inversió de més de 32,9 milions d’euros i suposa un augment mínim per soci treballador de més de 1.430 euros bruts a l’any.

L’increment acordat també s’aplica sobre altres conceptes complementaris al salari, com les hores extraordinàries, les hores nocturnes fora de jornada o les hores en festius (que es retribueixen pel doble del seu valor), entre d’altres. A més del salari, els socis treballadors de la cooperativa perceben anualment el retorn cooperatiu que els correspon dels resultats, a més dels interessos per les seues aportacions obligatòries al capital social. En l’últim exercici tancat, aquests dos conceptes van suposar la quantitat global de 38,3 milions d’euros. Aquesta xifra equivaldria a entre una i dues pagues addicionals, en funció de l’antiguitat com a soci treballador. Ocupació Consum ha generat prop de 1.000 ocupacions en l’últim any i hui en dia compta amb una plantilla de més de 19.000 persones. En els últims huit anys, Consum ha creat uns 7.800 llocs de treball “estables i de qualitat en les comunitats autònomes en les quals és present”. Des de finals de 2021, Consum està implantant, en tota la seua xarxa, la setmana laboral de 5 dies, perquè la plantilla de botiga puga gaudir de dos dies de descans a la setmana, mesura que ja estava implantada per als treballadors de les centrals logístiques. Més de 3.000 treballadors gaudeixen ja d’aquest nou horari. La cooperativa preveu completar l’extensió de la mesura de conciliació al 100 % de la xarxa comercial a principis de 2024.