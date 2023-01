Denuncien l’endèmica falta d’aparcament a Sagunt

Any nou, però problemes vells. La falta d’aparcament és un mal endèmic que afecta especialment zones ja detectades des de fa temps a Sagunt. Les últimes queixes per aquesta falta de pàrquing arriben des de Ciutadans, el portaveu del qual, Salvador Montesinos, ha qualificat d’“abusiva” la reserva de places per als jutjats.

Segons el regidor de la formació taronja, “els veïns, especialment del centre del municipi, fa anys que s’hi i el consistori, en comptes de posar-hi una solució, augmenta cada vegada més les places reservades per als jutjats”. Montesinos recorda que la nova Ciutat de la Justícia, projectada en la zona internuclis, no s’espera que entre en funcionament fins a l’any 2026, així que exigeix al Govern municipal que aquesta actuació “es pose en marxa com més prompte millor, ja que els veïns no poden continuar amb aquest problema”.