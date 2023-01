Els cotxes valencians que hauran de dur l’etiqueta de la DGT

Quinze municipis de la Comunitat Valenciana hauran de disposar, al llarg d’aquest any, de zones amb restriccions al trànsit rodat, per a preservar la qualitat de l’aire. Aquestes zones de baixes emissions tindran la particularitat que no qualsevol vehicle podrà transitar-les. Únicament els que disposen d’un distintiu mediambiental adequat podran fer-ho lliurement.

Els vehicles que hauran de dur l’adhesiu Tots els vehicles que circulen per les ciutats valencianes amb una població superior a 50.000 habitants hauran de tindre el seu corresponent adhesiu en la lluna davantera. La DGT ha instaurat quatre tipus diferents de distintius mediambientals, que van de major a menor restricció en funció de l’antiguitat del cotxe i del tipus de motor. Tots els vehicles de gasolina matriculats després de 2001, i de dièsel després de 2006, hauran de dur l’adhesiu corresponent. De la mateixa forma, els vehicles híbrids, elèctrics i de gas tindran uns adhesius específics que indiquen una major eficiència energètica. D’aquesta manera, els vehicles antics, previs a 2001 i 2006, de gasolina i dièsel respectivament, no tindran dret a l’adhesiu i, per tant, no podran accedir a les zones de baixes emissions de les grans ciutats.