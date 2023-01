Entren en funcionament els nous jutjats de la dona a Alzira i Sueca

Alzira i Sueca ja compten, des d’aquest dilluns, amb nous jutjats de violència de gènere. S’han posat en servei, en matèria de violència sobre la dona, els jutjats número 1 d’Alzira i Sueca, el número 5 de València, el 3 d’Alacant i el 2 d’Elx. De fet, la Comunitat Valenciana és l’autonomia que més jutjats exclusius de violència de gènere crea enguany. Per a posar-los en marxa, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública hi ha destinat 4 milions d’euros: 2,2 milions per a personal i 1,8 per a adequar i reformar les instal·lacions judicials.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat “el creixement sense precedents” de la planta judicial de la Comunitat Valenciana, “tal com el Consell es va comprometre a dur a terme fa set anys i mig”. En aquest sentit, ha recordat que, de 2010 a 2015, “el Consell governat pel PP només va posar en marxa sis jutjats, mentre que, en aquesta etapa, s’han creat 46 nous òrgans judicials, i, comptant les places de magistrat, s’han creat 250 nous llocs de funcionaris”, la qual cosa mostra clarament com aquest Consell ha posat la justícia en el centre de l’agenda política i de gestió”. Els nous jutjats de violència sobre la dona que aquest dilluns comencen a donar servei a la ciutadania estan dotats amb 47 professionals (5 magistrats, 5 lletrats de l’Administració de Justícia, 2 fiscals i 35 funcionaris i funcionàries), amb la qual cosa la plantilla dels jutjats valencians especialitzats en la lluita contra la violència de gènere ascendeix fins als 191 professionals (21 magistrats, 21 lletrats de l’Administració de Justícia, 147 funcionaris i 2 fiscals).