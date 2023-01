El primer satèl·lit valencià ja s’està fabricant a Elx i estarà en òrbita enguany

A Elx, la indústria aeroespacial funciona molt bé i ho està demostrant. El desencís després de no ser seleccionada la ciutat per a albergar l’Agència Espacial Espanyola, que estarà a Sevilla, malgrat haver rebut pràcticament la mateixa puntuació del Govern que la capital andalusa, no entela el fet que les empreses aeroespacials assentades a la ciutat il·licitana estiguen a l’altura, i mai més ben dit. La companyia creada en el si del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández (UMH), Emxys, és el millor exemple d’això. L’empresa il·licitana està fabricant a Elx el primer satèl·lit que llançarà a l’espai, i n’ultima dos més, a més de produir-ne en sèrie en 2025.

El primer dels satèl·lits, Odaliss, ha sigut seleccionat pel Centre Aeroespacial Alemany (DLR, per les sigles germàniques) per a volar en el segon vol del llançador Spectrum d’Isar Aerospace, que es produirà a finals de 2023. La missió OTD-1 (Demostrador Tecnològic Odaliss 1, per les sigles en anglés) servirà per a demostrar la funcionalitat de la plataforma de satèl·lit dissenyada íntegrament per Emxys, a més de l’operació de l’enllaç làser per a comunicar l’equip amb l’estació de terra. Aquesta missió ha sigut seleccionada dins del programa Microlauncher Payload Competition (Competició de Càrregues per a Microllançador), en què el DLR, en col·laboració amb l’Agència Espacial Europea (ESA), ha proporcionat oportunitats de llançament a un selecte grup format per empreses i centres d’investigació europeus. “Vam començar el desenvolupament d’aquest satèl·lit en 2016, però el projecte es va començar a finançar en 2018; una bona part va eixir de nosaltres, amb el retorn d’empresa, però, també, amb finançament de l’ESA, del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i d’inversors privats”, explica Francisco García de Quirós, cofundador d’Emxys, que es mostra exultant pel fet que el llançament el finance la prestigiosa Agència Espacial Alemanya.

Emxys té la seua seu al Parc Científic. En les seues instal·lacions treballa un jove equip de 12 persones, la majoria enginyers de Telecomunicacions diplomats de la UMH, on els dos fundadors de l’empresa són professors. Mentre un dels enginyers participa, en anglés, en una videoconferència, en una sala hermètica i envidrada, veiem un component de l’equip, amb un equip protector de cap a peus, testant la font d’alimentació del satèl·lit. És una sala neta, amb només 10.000 partícules de pols per metre cúbic, i està climatitzada. “Lucas està soldant una targeta amb l’ajuda d’un microscopi, ací podem muntar i manejar dispositius òptics també”, comenta.

Una vegada es llance el satèl·lit, es quedarà en òrbita a entre 500 i 600 quilòmetres d’altura. “Posarem en les nostres instal·lacions al Parc Científic una estació de ràdio i l’òptica”, indica. El llançament es farà des d’Andøya, a Noruega, on l’empresa ISAR té una instal·lació de llançament. El que més s’ha valorat d’aquest projecte és que aquesta empresa haja aconseguit fer un satèl·lit més xicotet que els que hi ha fins ara per a aquestes mateixes aplicacions. En aquesta xicoteta plataforma, amb un producte final que pesarà uns 15 quilos i de la grandària d’un paquet de pa de motle, poden anar fins a cinc ordinadors connectats en xarxa Ethernet, als quals es poden implementar prestacions d’intel·ligència artificial, ja que tenen molta potència computacional, a més de la font d’alimentació, panells solars, una ràdio, antenes i un transceptor de comunicacions òptiques que pot arribar a 500 MB/segon.

“Un camp enorme d’ús”

L’objectiu d’aquesta tecnologia és usar-la en aplicacions de canvi climàtic, d’observació de la Terra i de l’atmosfera, telecomunicacions, aplicacions governamentals i privades, com ara vigilància de fronteres, desastres climàtics i naturals o trànsit marítim i aeri. “Aquesta classe de satèl·lits té un camp enorme d’ús”, explica el cofundador d’Emxys. Per aquest motiu, la companyia ja prepara l’eixida a l’espai de dos satèl·lits més, per als quals ja busca plataforma de llançament. Ja tenen les negociacions bastant avançades amb un client interessat per al llançament del segon satèl·lit. Aquest s’enlairarà, segurament, en 2025, i el tercer en 2026.

A partir de 2026, Emxys pretén estar fabricant i llançant a l’espai satèl·lits en sèrie. “Més de deu a l’any”, assegura García de Quirós. L’objectiu de la companyia il·licitana és comercialitzar aquests satèl·lits de xicoteta grandària pels quals s’interessen gestors de megaconstel·lacions, administracions públiques, instituts d’investigació o agències per a investigacions científiques. “Estem preparats per a llançar centenars de satèl·lits amb la nostra plataforma Odaliss, de la qual tenim una patent internacional, i ara la volem estendre als EUA”, expliquen.