Puig fixa l’economia, l’habitatge i la sanitat com a prioritats per a l’inici del 2023

Economia, habitatge i sanitat. Són els tres grans eixos sobre els quals el president Ximo Puig vol centrar l’acció del Botànic de cara a l’inici del decisiu 2023, curs d’eleccions municipals i autonòmiques.

El primer dilluns de l’any nou, el cap del Consell ha cridat al servei a tot el seu equip de Presidència per a fixar aquestes prioritats més immediates, que, segons ha ampliat el mateix Puig, continuaran centrades en la lluita contra la inflació i la reactivació econòmica. De fet, el socialista ha deixat oberta la porta a continuar desplegant ajudes públiques des de la Generalitat per a combatre l’escalada de preus.

Després de la reunió amb els secretaris autonòmics i directors generals que depenen del seu departament, Puig ha definit la inflació com l’“impost més injust”, perquè castiga amb més duresa les rendes “mitjanes i baixes”, i l’ha situada en el punt més alt de la llista de problemes actuals.

Així, ha avançat que ha encarregat als seus seguir de prop els efectes de les mesures actualment en vigor i “estar ben atents” a la possibilitat d’“implementar més mesures”.

Igualment, en aquesta “jerarquització” d’urgències per a l’inici de l’any, Puig ha inclòs la captació de fons europeus com una altra de les claus “per a activar l’economia i generar ocupació”.

Habitatge i sanitat

El cap del Consell tampoc ha volgut passar per alt l’habitatge i la sanitat en aquesta llista de deures que ha posat al seu entorn més pròxim per a l’any nou. Respecte a la segona, Puig ha destacat la iniciativa ja aprovada pel Consell per a tractar de reduir les llistes d’espera i que permet a qualsevol pacient sol·licitar ser derivat a un hospital privat si el termini per a operar-se supera els 60 dies.

El president s’ha esforçat a deslligar aquesta reunió de la proximitat dels comicis i ha destacat que queda “molta faena per fer fins a les eleccions”. De fet, ha assegurat que, fins que comence la campanya, la Generalitat continuarà “centrada” en la lluita contra la inflació, en l’arribada dels fons europeus i en el “desplegament” dels huitens pressupostos del Botànic.