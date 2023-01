València, entre les ciutats amb menys criminalitat del món

València se situa entre les ciutats amb menys índex de criminalitat del món, per davant de Rotterdam, Osaka, Sidney i Oslo, segons un estudi de Numbeo, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre països i ciutats, esmentat per la Regidoria de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament.

La capital valenciana està en el primer quart de ciutats amb menys criminalitat, amb un índex de 32,38, i la percepció de seguretat se situa en el 67,62.

La Regidoria destaca que, recentment, la revista Forbes ha situat València com la millor ciutat del món per a viure en 2022 tenint en compte, entre altres indicadors, la seua seguretat, segons assenyala en un comunicat.

El Sistema Estadístic de Criminalitat, que computa dades procedents de Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i policies locals, situa València lluny de les xifres que han registrat enguany Madrid o Barcelona. De fet, Madrid lidera aquesta classificació amb 299.063 infraccions penals entre gener i setembre, seguida de Barcelona, amb 269.535, mentre que València ha registrat 104.718 infraccions penals en el mateix període.

Per al regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, “potser no som una ciutat tan insegura com diuen alguns”.

“No crec que València siga una ciutat per la qual no pots caminar tranquil, però encara podem i hem de fer moltes coses perquè caminem més tranquils i, sobretot, més tranquil·les”, ha dit en al·lusió a l’augment de les agressions sexuals en totes les grans ciutats d’Espanya.

Cano ha assenyalat que és el delicte que més ha crescut a València i en altres ciutats i cal aconseguir que siga una ciutat encara més segura amb la millora de la convivència, augmentant la presència policial als barris, creant una comissaria del grup GAMA per a atendre en un lloc centralitzat les víctimes de violència de gènere i d’agressions sexuals, i dotant la Policia Local dels millors mitjans, com s’ha fet en els últims set anys amb l’adquisició de més de 300 vehicles nous, més de 1.300 jupetins, i armes i emissores noves.

Segons Cano, la violència de gènere es manté, any rere any, com un dels delictes que més detencions motiva en la Policia Local de València, que protegeix més de 600 dones a la ciutat.

A més, la Comunitat Valenciana és la segona que més víctimes de violència de gènere va registrar en 2021, només per darrere d’Andalusia; Madrid ocupa la tercera posició, amb 3.349, i Catalunya, la quarta, amb 2.782.

“Ens preocupen totes les violències, però la informació que tenim del que succeeix a València amb les víctimes de violència de gènere és, ha sigut i serà motiu de la màxima preocupació en la Policia, perquè mentre hi haja una dona que se senta insegura als nostres carrers, als nostres barris, que visca amb por, que no puga exercir els seus drets, estarem fracassant com a societat”, ha comentat.

Per al regidor, “la seguretat també és una percepció i la percepció que té qui ens visita és positiva”. No només és una qüestió de presència policial, “que també”, sobretot té a veure amb l’experiència a la ciutat, les voreres més àmplies o els carrers millor il·luminats, ha detallat.