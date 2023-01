Xàtiva acull la teatralització dels dibuixos de Joan Miró

La companyia de dansa Baal arriba a Xàtiva amb el seu gran espectacle MiraMiró. Apunten que l’obra és “un acostament de la dansa als més menuts de la família perquè siguen ells els que descobrisquen, amb la música i el moviment, el que hi ha darrere d’aquest art”. Baal és una companyia establida a les Illes Balears. Es tracta d’un espectacle en què les figures, els dibuixos i els traços del pintor català Joan Miró cobren vida per mitjà de la dansa. Una cita per a tota la família, demà, dimarts 3 de gener, a les 18.00 h, al Gran Teatre de Xàtiva.

Des de la companyia comenten que MiraMiró és un espectacle de dansa i animació de vídeo per als més joves de la casa que naix de l’univers de Joan Miró: “Una selecció de la seua obra gràfica forma el marc en el qual es desenvolupa aquesta peça de dansa. Els colors vius, les formes geomètriques i les característiques figures i personatges de l’artista català estimulen la fantasia i deixen entreveure que tot és possible. Per art de màgia, les pintures adquireixen vida gràcies a la música i ens transporten a un cosmounivers imaginari. Tota una aventura plena de descobriments i sorpreses. Una desconstrucció dels dibuixos de Joan Miró, que, amb la música i la dansa, cobren vida davant dels ulls dels espectadors amb l’objectiu de transmetre sensacions noves i estimular els més menuts, gràcies no només a la bellesa de la dansa i dels moviments sinó també al color i l’art d’aquest artista internacional”. L’espectacle és una coproducció del Teatre Principal de Palma i Baal amb la col·laboració de Successió Miró i la Fundació Joan Miró. També destaquen que, en aquest projecte multidisciplinari d’art “en què el dibuix, el moviment, la dansa, el color i l’animació es donen la mà”, cal destacar dues col·laboracions importants: la del músic Kiko Barrenengoa, creador de la banda sonora, i la de l’animadora Adri Bonsai, guanyadora del Premi Goya 2018 al millor curt d’animació per Woody and Woody, de Jaume Carrió. MiraMiró fa més de dos anys que està girant pels millors teatres nacionals i festivals internacionals. L’obra MiraMiró va rebre el premi especial al millor espectacle atorgat per l’Associació de Teatres i Auditoris de les Illes Balears i va arribar a saltar l’oceà gràcies al Festival Internacional de Dansa Prisma de Panamà.