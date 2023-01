El balcó de l'Ajuntament supera el milió de visitants

La iniciativa d'obrir les portes de l'edifici consistorial a veïnat i turistes ha aconseguit 1.016.867 visites al balcó de l'Ajuntament des que es va posar en marxa el 17 de juny de 2015, la qual cosa suposa una mitjana diària de vora 382 persones, tenint en compte el tancament durant 15 mesos per la pandèmia a causa del coronavirus. El desembre passat es van comptabilitzar 23.972 visitants, la xifra més alta en un mes al llarg de més de set anys.

L'alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que aquestes dades “demostren l'interés de la ciutadania i l'encert en la decisió de posar en marxa una política de portes obertes, simbolitzada en la possibilitat d'accedir al balcó, lloc emblemàtic de la ciutat”. El recorregut per l'Ajuntament, declarat bé de rellevància local, es completa amb l'escalinata, el Saló de Cristall, que per Nadal acull el pesebre artístic, i l'Hemicicle on se celebra el ple, l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern local.

Seqüència d'anys

Per anualitats, 2019 té el rècord de persones que van acudir a les dependències municipals, amb 174.111 accessos. Segueixen 2017 ―169.212―, 2016 ―166.623― i 2022 ―164.293―. En l'altre extrem, 2020 ―21.390― i 2021 ―62.687― van registrar el nombre més baix de visitants a conseqüència de la covid-19, que va obligar a tancar al públic els espais durant més de dos semestres.

Betlem del Saló de Cristall

Quant als mesos de major afluència, encapçala rànquing el mes de desembre de 2022. L'últim mes de l'any compta amb l'al·licient afegit del pesebre del Saló de Cristall fet per l'Associació de Betlemistes de València. La representació, de 40 metres quadrats i més de set-centes figures, forma les escenes típiques d'un poble i es pot contemplar fins demà, dia 4. Octubre de 2016 ―22.635 visites― ocupa el segon lloc de la classificació i agost de 2017 ―20.841―, el tercer, coincidint amb l'exposició de la Reial Senyera amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana i les vacances d'estiu, respectivament.

Acostar la ciutadania

L'obertura de la casa consistorial té com a objectiu donar a conéixer la institució i acostar-la a la ciutadania. L'alcalde ha manifestat que, d'aquesta manera, “residents i visitants gaudeixen de les vistes de la plaça de l'Ajuntament, recuperada per als vianants fa ara dos anys i mig, i se senten més pròxims al seu ajuntament, que els obri les portes, que és transparent i que està al seu costat quan ho necessiten”.

No cal fer cap tràmit previ per a efectuar la visita. Es pot dur a terme de dilluns a divendres, en dies laborables, en horari de 8 a 14 hores, durant tot l'any, excepte el mes de març, quan l'accés es restringeix per les festes i activitats pròpies de les Falles.