LaLiga denúncia als jutjats de Valladolid els insults racistes a Vinicius

LaLiga ha presentat les corresponents denúncies pels insults racistes en contra del jugador Vinicius Jr durant el partit entre el Real Valladolid i el Real Madrid de la passada jornada, davant els organismes judicials, administratius i esportius competents.

S'ha presentat una denúncia penal per delictes d'odi davant els jutjats d'instrucció de Valladolid, acompanyada de les proves audiovisuals recaptades en la investigació que s'ha dut a terme a través d'imatges i sons publicats en fonts obertes.

Igualment, des de LaLiga, s'ha sol·licitat als jutjats d'instrucció de Valladolid que donen trasllat de la denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi per a la seua personació en aquesta causa.

D'altra banda, i com es fa des de fa diverses temporades, s'ha presentat un escrit de denúncia per insults racistes davant el Comité de Competició de l'RFEF i la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, per al seu estudi i valoració de sanció.

Així mateix, LaLiga anuncia que incrementarà els esforços que fa de manera contínua per a erradicar qualsevol tipus de violència, racisme o xenofòbia dins i fora dels estadis.

Per a això augmentarà el nombre d'oficials d'integritat de LaLiga presents en els partits amb risc de produir-se insults racistes, amb la finalitat d'extremar la detecció i identificació d'aquesta mena de conductes que no tenen cabuda en l'esport.

A més, en aquells estadis en els quals es considere que hi ha risc de possibles comportaments racistes en les graderies, s'emetran missatges a través de la megafonia i dels suports publicitaris que envolten el terreny de joc per a lluitar i condemnar el racisme.

L'objectiu de LaLiga és la violència zero en l'esport, i per a això es duen a terme diferents pràctiques de formació, prevenció, detecció i denúncia en cada jornada, que són traslladades a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, així com a la Fiscalia de Delictes d'Odi.

De la mateixa manera, LaLiga denuncia i es persona com a acusació en qualsevol procediment penal relacionat amb fets violents ocorreguts en l'àmbit del futbol.

LaLiga continua treballant amb els clubs, els jugadors, les autoritats i totes les parts implicades en l'esport per a assegurar-se que en el futbol no tinga cabuda cap mena de conducta violenta o racista.