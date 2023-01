L'OTAN reinicia les negociacions sobre l'augment de la despesa en Defensa amb els països membres

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciat aquest dimarts noves negociacions amb els països membre sobre l'augment del pressupost en matèria de defensa, especialment davant la situació geopolítica actual.

"Alguns aliats estan fortament a favor d'apujar l'objectiu del 2 % i convertir-lo en un mínim", ha puntualitzat, abans d'afirmar que liderarà aquest tipus de converses. "Ens reunirem, tindrem les nostres trobades a escala ministerial, parlarem de diners", ha asseverat.

En aquest sentit, ha indicat que està segur que els estats membre aconseguiran arribar a un acord de cara a la pròxima cimera, prevista per als dies 11 i 12 de juliol a la capital de Lituània, Vílnius.

Actualment, els membres de l'OTAN han d'aportar en la mesura que siga possible almenys un 2 % del seu producte interior brut per a destinar-lo a defensa de cara a 2024, una qüestió que va ser acordada a Gal·les en 2014 després de l'annexió russa de la península de Crimea.

Stoltenberg, no obstant això, no ha especificat quins aliats estan ara sol·licitant un augment d'aquest sostre, al qual ja en anteriors ocasions s'ha referit com a "llindar". Països com ara Polònia, Lituània i el Regne Unit s'han mostrat recentment a favor d'arribar a un acord per a augmentar el finançament davant l'avanç de les tropes russes a Ucraïna.

No obstant això, Alemanya, el Canadà i Bèlgica, entre altres, han expressat el seu rebuig a aquesta mesura, atés que inverteixen menys del 2 % del PIB en defensa. La disputa per l'augment d'aquest pressupost va augmentar especialment sota el mandat de l'ara expresident estatunidenc Donald Trump, que va arribar a acusar el Govern alemany i altres aliats europeus d'amenaçar de provocar l'eixida dels Estats Units de l'aliança.