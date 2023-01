La Plaça de Torrent celebra el III Dia del Rossejat Torrentí

L'Associació Cultural Falla de la Plaça de Torrent celebrarà dissabte que ve, 7 de gener de 2023, la tercera edició del Dia del Rossejat Torrentí als peus de la Torre. Un dia de promoció del plat més típic de la capital de l'Horta Sud que està obert a la participació de falles, germanors, associacions culturals, cases regionals, associacions de dones i veïnat del barri.

A partir de les 12 h, fallers de la Plaça faran un showcooking per a ensenyar a qui ho desitge a cuinar el plat típic de Torrent. La Torre romandrà oberta per a les visites i una demostració de balls a càrrec del Grup de Ball de Torrent i animació a càrrec de Tere Ortí. El dissenyador torrentí Eugenio Simó ha col·laborat amb el disseny del cartell, així com l'Ajuntament de Torrent, que hi col·labora una edició més.

La comissió més antiga de Torrent oferirà taules i cadires per als que porten la seua cassola de rossejat de casa, servei de barra, degustacions i sortejarà regals entre els participants.

Tota una jornada gastronòmica, cultural i torrentina sobre el rossejat típic de la ciutat de Torrent, en la qual poder aprendre moltes curiositats i gaudir d'un dia de les tradicions torrentines amb la Falla de la Plaça.