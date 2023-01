Sueca triomfa amb la seua festa infantil de Cap d'Any

La festa infantil organitzada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sueca per a acomiadar l'any va resultar un èxit. Es va celebrar dissabte al migdia amb motiu de la nit de Cap d'Any i va reunir centenars de famílies que no van voler perdre l'oportunitat de gaudir amb multitud d'activitats i jocs pensats per als més menuts. L'edil d'Educació, Joan Carles Vázquez, confia que la iniciativa "es consolide en el temps atesa la gran acceptació que ha tingut".

Es van organitzar jocs i es van muntar atraccions mecàniques; castells unflables; parades de menjar gratuït amb gofres, creps, frankfurts o roses, i tallers infantils perquè ells mateixos crearen les seues pròpies xapes d'any nou. Tot amenitzat amb la música del DJ local Kilo, i amb màquines de neu artificial i confeti. "Estem molt contents perquè ha sigut un èxit rotund de participació i han sigut moltes les persones que ens han felicitat per la iniciativa", ha subratllat el regidor d'Educació.