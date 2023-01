Violència sexual en la nit de Cap d'Any: més de 500 consultes en punts violetes, cap denúncia

La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha fet balanç del funcionament dels tres punts violeta que va instal·lar el consistori en la festa de Cap d'Any a la plaça de l'Ajuntament. "En general, en fem una valoració positiva", ha indicat Lucía Beamud, i és que, segons ha explicat la regidora, "les persones que han acudit a sol·licitar informació han manifestat que és un recurs necessari que genera seguretat i confiança per saber que es pot recórrer a aquests en cas de necessitat; sent una vegada més un referent on anar, en definitiva, un punt segur". En total, van passar pels punts violeta 584 persones, de les quals 416 van ser dones i 168 homes, en la seua gran majoria dels casos per a demanar informació.

Cap denúncia

Cap de les dones que va acudir als punts violeta va voler interposar denúncia, encara que en alguns casos sí que van posar de manifest haver patit tocaments aprofitant les aglomeracions pròpies d'aquesta celebració, així com la dificultat per a denunciar aquest tipus de situacions per no poder identificar l'autor.

Quant al repartiment de fullets amb informació municipal i altres organismes, a més de xapes, se'n van repartir una mitjana de 250 per punt violeta. La regidora Lucía Beamud considera que "els punts han complit amb el seu objectiu de sensibilitzar la ciutadania i generar consciència sobre la violència de gènere i servir com a punt d'alleujament per a totes aquelles situacions de violència en general que pateixen les dones". Els punts violeta van estar en funcionament durant la nit del 31 de desembre fins a la matinada de l'1 de gener de 2023, durant una jornada de 6 hores de manera continuada.

Els punts violeta són espais útils per a la sensibilització i prevenció sobre les agressions sexistes, així com per a traslladar un missatge a la societat de rebuig a la violència masclista, establint canals més immediats i accessibles per a la denúncia i l'atenció a víctimes. La seua finalitat, per tant, és la de conscienciar, previndre i gaudir de la festa amb respecte cap a les dones, perquè estiguen lliures d'assetjament i d'humiliació masclista.