Baixada de temperatures i gelades en l’interior la nit de Reis

Hui hi haurà cel poc nuvolós o clar, amb intervals de nuvolositat baixa al matí en l’interior de València i Alacant, amb probables boires i bancs de boira, segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). El pronòstic de l’oratge per a hui a la Comunitat Valenciana preveu que les temperatures mínimes descendiran i les màximes a penes variaran, probablement hi haurà gelades febles en punts de l’interior de la meitat nord i el vent bufarà del nord-est en el litoral d’Alacant, disminuirà a fluix a la vesprada i serà variable-fluix en la resta.

Dijous predominarà el cel poc nuvolós o clar. Al matí es produiran intervals de núvols baixos en el litoral d’Alacant i l’interior nord de Castelló, boires i bancs de boira matinals en l’interior sud i, fins i tot, gelades febles en l’interior, amb vent fluix variable. A la nit s’intensificarà el descens de temperatures i la possibilitat de gelades. Divendres, dia de Reis, la predicció d’Aemet és bastant similar, amb el cel poc nuvolós o clar. En les primeres hores del dia hi haurà núvols en el litoral, però també en l’interior sud de la Comunitat. Les temperatures no canviaran molt i continuarà el perill moderat de gelades en alguns punts de l’interior del territori. El vent serà moderat o fluix. Dissabte començarà a canviar l’oratge, amb intervals de núvols baixos en el litoral i en l’interior sud i cel poc nuvolós o clar en la resta, una nuvolositat que augmentarà a la vesprada. Les mínimes pujaran a València i no hi haurà canvis en la resta del territori. Diumenge i dilluns serà quan arribaran els canvis significatius, ja que s’espera que el terç nord de la Península es trobe sota l’acció d’un front atlàntic que produirà nuvolositat, pluges i ruixats. És possible que tinguen una certa intensitat en la zona de l’Estret i àrees muntanyenques d’Andalusia. Dilluns, les precipitacions seran menys probables en l’àrea mediterrània i la Comunitat Valenciana. Malgrat això, sí que hi haurà predomini dels cels nuvolosos durant pràcticament tot el dia.