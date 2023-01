César Sánchez serà l’alcaldable del PP a Calp

El Partit Popular ha començat a xafar l’accelerador per a tindre completat definitivament el cartell d’alcaldables a quatre mesos i mig de les eleccions municipals, i ara li ha tocat el torn a Calp, una de les principals places en què es mantenia l’interrogant, al costat d’Elda, Petrer i Sant Joan. L’actual alcaldessa, la popular Ana Sala, presidenta de la formació a Calp, ja havia mostrat en els últims mesos la seua intenció de repetir com a cap de llista. No obstant això, la cúpula del partit no ho acabava de veure clar i aquest dimarts es va resoldre l’interrogant. El regidor calpí entre 2011 i 2019 i president de la Diputació entre 2015 i 2019, César Sánchez, tornarà a la primera línia de la política municipal per a encapçalar la llista del PP a la localitat, després que en l’última legislatura haja sigut diputat al Congrés. A finals de maig de 2019, el mateix César Sánchez es quedava fora de la carrera per repetir al capdavant de la Diputació i ho feia argumentant que “el president nacional, Pablo Casado, m’ha demanat que centre els meus esforços a ser la persona de referència de la província d’Alacant tant en la direcció nacional del partit com al Congrés dels Diputats”. En els últims comicis locals, de fet, s’havia presentat en les llistes de Llíber, no en les de Calp.

Des de la cúpula regional del partit, sostenen que l’objectiu és reeditar l’alcaldia a Calp amb el millor candidat possible. S’escuden per a això en les enquestes que manegen, que apunten al fet que César Sánchez podria ser el millor alcalde segons les persones consultades. A més, dins de l’aposta per la política municipalista que està intentant impulsar Carlos Mazón. No en va, el PPCV té clar que l’arribada de Mazón al Palau de la Generalitat pot dependre, en bona part, dels resultats que s’obtinguen en els diferents municipis. Creuen que César Sánchez té un plus de popularitat i experiència en la gestió municipal, i, a més, mantindrà el seu escó al Congrés, la qual cosa li permetrà ser l’únic alcalde del PP amb acta de diputat, i, per tant, amb més influència a Madrid. Aquest pas arriba després que tant César Sánchez com Carlos Mazón hagen acostat posicions en els últims temps. A Ana Sala se li oferirà acompanyar Carlos Mazón a València. Per davant, al partit de Carlos Mazón li queda ara resoldre la situació fonamentalment de Sant Joan, Elda i Petrer. A Sant Joan, es continua negociant amb l’alcalde, Santiago Román, de Ciutadans, per a presentar una llista conjunta al maig, la qual cosa permetria que l’actual regidor encapçalara la llista dels populars al municipi de l’Alacantí. Si finalment s’arriba a un acord, això podria implicar que, a quatre mesos i mig de la cita amb les urnes, Román acabe trencant amb el PSPV-PSOE, amb qui governa en aquests moments.