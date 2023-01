Bocairent activarà aquest 8 de gener el calendari d’actes previs a les festes patronals, que se celebraran del 4 al 7 de febrer. El tret d’eixida serà l’homenatge a les capitanes i els capitans, que tindrà lloc a les 11.30 hores al teatre Avinguda. Durant l’esdeveniment es posarà en escena el sainet La paciència del llancer, a càrrec del grup L’Arcà, i hi intervindrà Salomé Beneyto, gerent d’Ateval, com a mantenidora.

S’iniciaran així unes setmanes en les quals la festa recuperarà la normalitat habitual després de dos anys d’absència pel context sanitari de la covid-19. En aquest sentit, la localitat acollirà el concert de música festera a càrrec de l’Associació Unió Musical el dia 14 de gener; la Publicació, el dia 15 de gener, i l’Acapte, el dia 22 de gener. A més, del 23 al 31 de gener hi haurà les Nits de Ciri, cada una dedicada a una de les nou filaes del municipi.

Ximo Carbonell, president de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, expressa “la gran alegria que suposa aconseguir per fi traure la festa al carrer després del parèntesi dels últims anys”. Igualment, el màxim responsable de l’entitat organitzadora felicita les capitanes i els capitans, que no havien pogut exercir encara el càrrec, i convida el veïnat i els visitants a gaudir de tots els actes.

Des de l’Ajuntament, M. Luz Pascual, regidora de Festes i Tradicions, comparteix les valoracions de Carbonell i, a més, destaca “l’esforç de l’Associació, de les juntes de les filaes i del món fester en general per mantindre vius els Moros i Cristians durant el llarg període en el qual no s’han pogut celebrar”. “La responsabilitat que s’ha demostrat aquests dos anys s’ha de transformar ara en celebració col·lectiva; estem convençuts que seran unes festes tan intenses com inoblidables”, conclou Pascual.