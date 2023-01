El cost de l’habitatge pujarà a València el doble que en la resta d’Espanya

El preu de l’habitatge pujarà el doble a la província de València que en la resta d’Espanya en els pròxims tres anys, segons revela un informe de la taxadora Euroval. Els analistes indiquen que el cost dels immobles augmentarà a València un 10,4 %, enfront d’un 5,8 % en la resta d’Espanya, davant de la falta d’oferta i l’augment de la demanda. L’estudi destaca que a Castelló els pisos pujaran un 11,3 % (parteixen d’un valor molt més baix que a València), i a Alacant, un 6,6 %.

L’estimació suposa que l’habitatge reprendrà la senda alcista després de la frenada que està experimentant en els últims mesos per la pujada dels tipus d’interés. L’estudi d’Euroval preveu que el cost dels immobles a la província de València creixerà un 3,3 % enguany, un 3,4 % en 2024 i un 3,4 % en 2025. En concret, el preu del metre quadrat a València passarà dels 1.265 euros en els quals va tancar 2022 a 1.306 euros enguany, 1.350 euros en 2024 i 1.396 euros en 2025. Euroval aclareix que és una estimació mitjana sense distingir entre habitatges d’obra nova i usada.

Els preus a la capital, segons dades de la taxadora, són molt més cars que en la resta de la província. Mentre que, a la província de València, el 10 % dels habitatges més econòmics costen menys de 52.000 euros, a la capital del Túria aquest límit puja fins als 94.500 euros. La mateixa tendència s’observa en el rang superior de preus (el del 10 % de les cases més cares), ja que a València estan un 23 % per damunt dels de la resta de la província (295.500 euros a la capital enfront de 240.000 euros en la resta de la província). El cost mitjà de l’habitatge nou a la capital del Túria ronda els 3.000 euros el metre quadrat, encara que és possible trobar-ne per menys de 2.000 euros als barris de l’Olivereta i Jesús. El preu de l’obra nova més cara de València està en el districte de l’Eixample (on ja costa 4.325 euros el metre quadrat després de pujar un 22 % en un any), seguit de Ciutat Vella (3.927 euros i un increment del 17 %), Campanar (3.326 euros i un augment del 3 %), Extramurs (3.288 euros), Benicalap (2.939 euros) i Quatre Carreres (2.626 euros), segons dades de l’últim informe de la Càtedra Observatori de l’Habitatge de la Universitat Politècnica de València.

Segona mà

En el cas dels immobles de segona mà, el metre quadrat està en 2.026 euros després de registrar un increment del 10,4 % en l’últim any. A la ciutat de València, el preu mitjà més car de l’habitatge de segona mà es registra en el districte de l’Eixample, amb un cost de 3.168 euros el metre quadrat, seguit de Ciutat Vella (3.081 euros), el Pla del Real (2.779 euros), Campanar (2.464 euros) i Extramurs (2.243 euros).

Reescalfament després de la pandèmia

La Comunitat Valenciana és la regió espanyola on més s’ha encarit el preu de l’habitatge des del pic màxim que van registrar els preus el març de 2020, abans del confinament per la covid, amb un augment de l’11,8 %. Juntament amb la Comunitat Valenciana, Madrid és la segona amb una pujada més forta en el preu de l’habitatge, amb un increment del 8,5 %, seguida només una dècima per darrere per Balears, on s’ha incrementat un 8,4 %.