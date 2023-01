Els primers estudis de l’acer garanteixen la resistència del pont de les Flors

L’incendi que es va declarar davall del pont de les Flors va afectar l’estructura d’aquest, però no ha danyat la resistència. Almenys aquesta és la conclusió dels primers estudis elaborats als materials del pont, que confirmen que l’acer, principal element de l’estructura, manté els seus nivells de seguretat. Amb aquesta premissa, per tant, es buscarà ara una solució per al pont, que manté tancat el carril central per l’obertura d’un xicotet escaló després de l’incendi. En tot cas, sembla que serà una solució senzilla sense necessitat de canviar peces importants del tauler.

Uns desconeguts van calar foc als palets que s’havien utilitzat per a portar-hi els testos nous

L’incendi del pont de les flors es va produir fa ara un mes, quan uns desconeguts van calar foc als palets que s’havien utilitzat per a portar-hi els testos nous i que després s’havien depositat davall del pont. L’incendi, dels autors del qual no s’ha sabut res, va provocar deformacions en algunes bigues i va obrir un xicotet escaló en el centre del tauler, motiu pel qual es va tancar el carril central i es van iniciar els estudis per a procedir a la reparació de tota l’estructura.

Comencen per l’acer

El primer que s’ha fet, segons fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà, ha sigut una anàlisi dels materials per a determinar la resistència del pont, que continua obert al trànsit tant en els carrils laterals com en el carril bici. I ja es coneix el resultat de l’anàlisi més important, que és de l’acer, material del qual està fet tota l’armadura. Segons les fonts consultades, el seu nivell de resistència no s’ha vist afectat i, per tant, pot dir-se que l’incendi no ha afectat la resistència del pont.

Ara, per tant, s’estudiaran les possibles solucions per a aquest, que, en tot cas, seran senzilles. “Si s’haguera vist més afectat, hauria calgut adoptar solucions més invasives, com substituir peces”, asseguren les fonts.

I la previsió és que les obres es puguen dur a terme en un breu espai de temps, encara que sense poder donar una data d’inici d’aquestes. Mentrestant, el carril central del pont seguirà tancat el trànsit. El carril està en l’actualitat delimitat per unes mitgeres que en garanteixen la neutralització.