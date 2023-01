Gattuso: “Tenia molta por a aquest partit”

L’entrenador del València, Gennaro Gattuso, va comentar en la roda de premsa posterior a la classificació del seu equip per als huitens de final de la Copa del Rei, després de derrotar la Nucia per 0-3, que tenia “molta por a aquest partit” i que, per aquest motiu, va apostar per mantindre Mamardashvili en la porteria o va comptar de titular amb Hugo Guillamón, únic pivot defensiu de la plantilla després de la baixa de Nico per a tres mesos.

“Quan es juga aquesta classe de partits hi ha molt a perdre, però m’ha agradat molt la mentalitat, estic content de no haver rebut gol i ara toca descansar i preparar el partit del Cadis, que és fonamental per a nosaltres. No pensava en el partit de divendres, sinó en el de hui, que era complicat, perquè en la Copa no hi ha partit fàcil”, va explicar.

El tècnic italià va assenyalar que, una vegada superada aquesta eliminatòria, se centren ja en el Cadis, en un partit en el qual espera que el seu equip millore les prestacions que va oferir en l’últim partit de Lliga contra el Vila-real.

“No podem fallar contra el Cadis; moltes vegades, aquest equip ha marcat primer i després hem perdut amb una facilitat increïble i hem de canviar aquesta mentalitat. No podem perdre per falta de concentració, per jugar amb por, i no crec que siga un problema que l’equip és jove, és una qüestió de mentalitat. Si no juguem al 120 %, no guanyarem. Hui m’ha agradat això, l’equip no ha rebut cap gol”, va indicar.