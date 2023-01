Triomfa a València el pagament per Bizum d’impostos i taxes municipals

El pagament dels tributs municipals i altres liquidacions a l’Ajuntament de València a través de Bizum supera ja el 7,8 % del total de les operacions registrades en el consistori des que aquest servei es va posar en marxa el passat 19 de desembre. Així ho ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, que ha destacat el bon acolliment d’aquesta eina per al mòbil, que té com a objectiu fer més fàcil als contribuents el pagament d’impostos i taxes. “Fa molt poques setmanes habilitàrem l’opció perquè els veïns i les veïnes de la ciutat de València pogueren pagar els seus tributs i altres liquidacions a l’Ajuntament a través de Bizum i la veritat és que està funcionant molt bé. Quasi el 8 % de les persones que paguen a l’Ajuntament ho fan ja mitjançant aquesta eina”, ha manifestat Sanjuán.

Les dades

Segons les dades d’Hisenda, de les 1.850 operacions de pagament que s’han registrat en el consistori des de la posada en marxa d’aquest sistema fa 14 dies, el 7,8 % es va realitzar mitjançant la nova eina de Bizum, enfront de la resta de sistemes habilitats. Quant a l’import, la nova modalitat de pagament a través del mòbil ja acumula un total de 20.983 euros, enfront del total de 357.641 euros recaptats, la qual cosa representa el 5,9 % del total.

Sanjuán ha manifestat que, amb la posada en marxa d’aquest sistema, “avancem a normalitzar la relació dels ciutadans i les ciutadanes amb el seu consistori. Perquè al final es tracta de donar facilitats, de posar-li a la gent les coses més senzilles i la implantació d’aquesta eina en els tributs de la ciutat de València està sent tot un èxit”.

De moment, l’opció de pagament per Bizum a través del mòbil està habilitada per als impostos, les taxes i els diferents tributs, però està prevista que s’active pròximament també per a l’abonament de multes.