Alaquàs celebra el Pregó dels Reis Mags

Alaquàs va viure aquest dimecres quatre de gener el preàmbul de la nit més màgica de l'any: els patges reials van anunciar la imminent visita de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient al municipi.

Els xiquets i les xiquetes d'Alaquàs, a més de fer lliurament de les seues cartes, van recollir les panderetes per a acompanyar els patges reials fins a la parròquia de la Santíssima Creu on es van repartir castanyes torrades i on es va instal·lar, com és tradició, el betlem vivent.

Pel camí no va faltar l'animació i la bústia reial per a depositar-hi els millors dels desitjos. En tornar al castell, va tindre lloc la recepció dels patges reials amb un regal per a tots els xiquets i les xiquetes. Comença el compte arrere per a viure una nit molt especial a Alaquàs. La Gran Cavalcada de Reis se celebrarà hui dijous 5 de gener a les 18 hores.