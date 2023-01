Alzira habilita més horts urbans al costat de la Graella

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica d'Alzira ha finalitzat les obres d'ampliació de les parcel·les d'horts urbans en la falda de la Muntanyeta de Sant Salvador situada al costat de la Graella, en els terrenys limítrofs de l'Hort de Ros. S'han habilitat 15 parcel·les, tres de les quals són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, sent les primeres d'aquestes característiques que s'ofereixen a la capital de la Ribera Alta.

Una vegada s'aproven les bases de cessió, previsiblement a final de mes, s'obrirà un termini d'inscripció perquè tots els interessats puguen optar-ne a una mitjançant un sorteig. Els demandants, a més de ser d'Alzira, no poden ser propietaris, ni ells, ni els seus cònjuges o membres de la unitat familiar titulars de terrenys aptes per a activitats agrícoles en el terme municipal d'Alzira.

Amb aquest nou espai ja són tres les zones habilitades per a l'ús de la ciutadania com a horts comunitaris tant a l'Hort de Redal com als voltants de l'Hort de Ros. El regidor responsable, Pep Carreres, ha destacat tant la gran acceptació que té aquesta iniciativa com la consolidació de la posada en valor de la Muntanyeta mitjançant "diverses activitats que redunden en la posada en valor gradual d'un dels referents paisatgístics d'Alzira".