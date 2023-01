El Banc d'Aliments reparteix joguets a més de mil xiquets sense recursos

Les famílies vulnerables fan hui cua, però esperen el seu torn acompanyats dels més menuts de la casa. Els Reis Mags han citat els xiquets de famílies empobrides per a donar-los un regal. Ho han fet a través del Banc d'Aliments, que repartirà durant el dia de hui més de mil joguets a centenars de xiquets i xiquetes. Hi ha criatures que només rebran hui aquest regal. Això sí, el rebran de la mà dels mateixos Reis Mags. Els seus ulls reflecteixen la il·lusió del moment, ja que no és usual per a ells que els citen, amb noms i cognoms, per a rebre un regal.

El lliurament de joguets es fa en dos llocs. Aquest matí té lloc el repartiment a la seu del Banc d'Aliments, a la Pobla de Vallbona. Allí s'entreguen joguets donats per empreses i que formen part de la recollida de joguets d'entitats, col·legis i particulars a més de 800 famílies. Aquesta vesprada, a Mestalla, i en un acte organitzat pel València CF, tindrà lloc el repartiment de joguets a 350 famílies. L'acte -que comença a les 18 hores- comptarà amb la presència de la presidenta del club, Layhoon Chan, i amb diversos jugadors. Els joguets que s'entreguen en aquest acte han sigut donats pel València CF. I a més, tortell de Reis El Banc d'Aliments, a més, també entregarà durant el dia de hui d'un tortell de Reis a les famílies més vulnerables. "Hui és un dia especial perquè aquesta nit arriben els Reis Mags i hi ha famílies molt empobrides que no tenen opcions i sí que tenen xiquets menuts. Per això, el Banc d'Aliments fa el lliurament de joguets en el dia de hui amb ambient nadalenc i buscant els detalls", explica el president del Banc d'Aliments de València, Jaime Serra. A més, com a propòsit de l'any que comença, Serra assegura que el Banc d'Aliments té previst fer accions amb les persones sense llar. “Volem estar al costat de la gent més marginada de la ciutat i donar una resposta a les persones que no tenen casa”, diu Serra. Així, l'entitat, que sempre aposta per visibilitzar i ajudar aquells que ningú veu, s'acosta i se centra hui en els més menuts.