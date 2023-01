Detingudes almenys 135 persones per frau a ancians a Dinamarca

La policia danesa va detindre aquest dijous 135 persones en una operació en tot el país vinculada al blanqueig de diners obtinguts mitjançant frau a ancians.

L'acció policial, en la qual van intervindre 600 agents, va estar focalitzada en les anomenades "mules", persones que posen els seus comptes bancaris a la disposició de criminals per a llavar diners procedents d'activitats il·legals.

"Creiem que unes 200 persones poden ser imputades per això", va explicar en roda de premsa l'inspector Torben Svarrer, de la Unitat Nacional per a Criminalitat Especial.

Els afectats per l'estafa són ancians contactats per telèfon per a sostraure'ls les seues informacions de contacte i dels seus comptes de banc.

"Els que estafen no es transfereixen normalment els diners a si mateixos, sinó que recorren a "mules", que potser són una mica ingenus i han col·locat els seus comptes a la disposició dels criminals perquè blanquegen els seus diners", va afirmar Svarrer.

La policia va revelar que part dels detinguts seran posats en llibertat i que uns altres passaran a disposició judicial per a decidir sobre la seua presó preventiva.

Es tracta d'almenys 400 casos en els quals les víctimes han perdut tots els seus estalvis.