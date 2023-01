El Govern bloqueja la tramitació de nous projectes de renovables durant 18 mesos

El Govern ha aprovat una moratòria de 18 mesos que afecta milers de renovables per a frenar l'especulació. L'executiu ha decidit que fins d'ací a un any i mig només es tramitaran els projectes fotovoltaics i eòlics que compten amb el permís de connexió de l'operador del sistema (Red Eléctrica de España, ara denominada Redeia). La mesura no afecta els parcs que estaven bloquejats fins fa un mes pel Consell i que han de tindre la resposta ambiental abans del 25 de gener perquè ja tenen els punts de connexió, però sí els projectes que estan en una fase més incipient. L'operador del sistema tramita 15.688 megawatts a la Comunitat Valenciana davant dels 10.000 que busca el Consell. La patronal valenciana de renovables dona suport a la moratòria.

L'executiu acorda que durant 18 mesos només es tramitaran els projectes que compten amb el punt de connexió a la xarxa

Reacció

L'executiu ha reaccionat després d'haver detectat que l'especulació entorn dels projectes fotovoltaics i eòlics s'ha disparat en les últimes setmanes i ha aprovat la moratòria en el Reial decret llei 20/2022 publicat en el BOE l'última setmana de desembre. El Govern explica en el decret que amb la finalitat d'atorgar l'accés a la generació renovable i l'emmagatzematge de manera ordenada «hi ha quasi 290 nucs de la xarxa de transport que estan reservats per a concurs d'accés, que es troba en les seues últimes fases de tramitació. Si bé l'ordre no es troba aprovada encara, en els esborranys sotmesos a tràmit d'audiència es preveia una puntuació favorable a aquells projectes que posaren en servei les instal·lacions en el menor temps possible».

El text del Govern revela que «les expectatives generades per aquesta ordre fan que s'estiguen observant moviments especulatius per part de determinats agents que estan fent els primers passos en les tramitacions (dels projectes) sense donar continuïtat a aquests amb la finalitat de bloquejar emplaçaments a altres promotors que realment estan interessats a desenvolupar-hi projectes renovables». El decret hi afig que aquesta situació ha provocat que «en els últims mesos s'haja multiplicat la presentació de garanties i de sol·licituds per a iniciar les tramitacions d'autoritzacions administratives i la petició de documents d'abastos ambientals».

La patronal valenciana Avaesen dona suport a la mesura perquè tiren avant els parcs viables

Bloqueig de projectes viables

L'executiu adverteix en el Reial decret llei que «aquests moviments previs són perjudicials per als agents realment interessats a construir instal·lacions de generació renovable, per a la població on se situen les plantes i per a l'Administració. Per als agents (promotors) perquè es produeix el bloqueig d'emplaçaments amb elevat recurs renovable per part de firmes que no estan interessades a construir els projectes. Per a la societat on se situa el projecte, perquè s'inicien tramitacions per un nombre de projectes que ni la xarxa ni la zona poden absorbir des d'un punt de vista social i ambiental». A més, per a l'Administració suposa un perjudici davant l'allau de casos que ja estan tramitant, ja que «suposa una ocupació ineficient dels recursos en projectes que no podran ser viables».

Suspensió temporal

L'article 13 de l'ordre estableix que «amb caràcter excepcional, durant un termini de 18 mesos des de l'entrada en vigor de l'actual reial decret llei, en aquells nucs en els quals la persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia haja resolt la celebració d'un concurs de capacitat d'accés (...), quedaran suspesos els procediments que els promotors hagueren instat davant l'òrgan competent» per a demanar els permisos d'accés a la xarxa.

Marcos J. Lacruz, president de la Patronal Valenciana d'Energies Renovables (Avaesen), considera que «la mesura té sentit. Netejarem primer tots els punts que ara estan en tràmit i amb permís de connexió a la xarxa i després continuarem avançant».