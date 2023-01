Podem veu necessària la unitat amb Díaz per a revalidar el Govern de coalició.

Ja hi ha enquestes i sondejos que parlen dels mals resultats que es podrien obtindre a l'esquerra del PSOE en les pròximes eleccions generals si Podem i Yolanda Díaz no hi van junts. I aquesta idea també va calant en els mateixos actors de la negociació. El dirigent de Podem, Pablo Echenique, ha admés aquest dijous que la unitat amb la vicepresidenta segona del Govern és condició necessària per a revalidar el Govern de coalició. Així i tot, ha dit que ha de ser ella qui faça un pas avant i decidisca si vol ser la candidata i de qui.

"Seria un error greu que algú estiguera pensant en la possibilitat de no anar-hi junts", ha afirmat el també portaveu d'Unides Podem al Congrés en una entrevista en RNE. Després de mesos en què les tensions entre els morats i Díaz no han fet més que créixer, Echenique ha deixat clar que treballaran per buscar una entesa: "Per a nosaltres el més important és la unitat, sens dubte".

La veritat és que ni Díaz ni els dirigents de Podem s'han atrevit a verbalitzar en públic la possibilitat de concórrer als comicis nacionals per separat, però en els dos sectors és una possibilitat que s'ha previst en els últims mesos. No obstant això, les paraules d'Echenique admetent que el fracàs a l'hora de buscar una aliança podria provocar que el Govern amb el PSOE no es reeditara fan entendre que encara hi ha predisposició al pacte.

Preguntat sobre si Díaz encapçalarà la llista a les eleccions, Echenique ha assenyalat que "la primera que ho ha de dir és Yolanda", perquè "no ha fet aquest pas". La vicepresidenta ha estat recorrent Espanya des de l'estiu passat per a reunir-se amb la societat civil. "Està de moment organitzant el seu partit i no s'ha expressat en aquesta direcció. Crec que no seria assenyat que ens pronunciem abans que la mateixa persona ho diga", ha recalcat Echenique. S'espera que siga en les pròximes setmanes quan Díaz anuncie la seua voluntat de presentar-se a les eleccions.