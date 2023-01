Quatre partits de sanció a Iborra

El Comité de Competició li va imposar en la vesprada d'ahir quatre partits de sanció a Vicente Iborra pel xoc entre el capità granota i el col·legiat José María Sánchez Martínez en els minuts finals del partit de Copa del Rei contra el Getafe dimarts passat.

D'aquesta manera, l'organisme va desestimar les al·legacions presentades pel Llevant UE en la vesprada d'ahir, amb les quals demanaven l'anul·lació de la targeta roja per considerar que Iborra no va espentar el col·legiat murcià, sinó que va xocar amb ell després de rebre l'espenta de fins a dos jugadors azulones (Luis Milla i Jaime Seoane) en un context de baralla col·lectiva entre els dos equips.

El club granota també va argumentar que Sánchez Martínez es trobava d'esquena quan va mostrar la targeta roja i no va poder observar les circumstàncies i el context en el qual es va produir aquest xoc, cosa que va fer que escriguera en l'acta del partit: «Per espentar-me estant el joc detingut, en un enfrontament col·lectiu entre els dos equips.»

Davant la injusta resolució del Comité de Competició, el Llevant interposarà un altre recurs davant el Comité d'Apel·lació en un termini de deu dies.

No obstant això, llevat que Iborra obtinga una suspensió cautelar express de la sanció, el capità no podrà disputar demà (18.30) el partit de lliga contra l'Sporting de Gijón a El Molinón.

Si Apel·lació no canvia el veredicte de Competició, la sanció imposada a Iborra es complirà en les dues competicions que disputa el Llevant, per la qual cosa es perdrà tres partits de LaLiga Smartbank i un de la Copa del Rei per considerar com a greu la infracció del de Moncada.