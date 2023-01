Alboraia inicia les visites teatralitzades a la seua història

Unes 27 persones han format el primer grup de la visita teatralitzada "Alboraia desconeguda", que s'ha posat en marxa aquest passat dissabte, 7 de gener. La nova iniciativa "Alboraia Turisme" ha tingut "un gran èxit, si s'ha de jutjar per la resposta del públic que ha plasmat en les enquestes fetes en finalitzar aquesta primera sessió".

En aquesta visita, les persones assistents no sols procedien d'Alboraia, sinó també de municipis com Carlet, Quart de Poblet, Alaquàs i València. "És un indicador del gran interés turístic i històric que desperta Alboraia", explica Raquel Casares, regidora de Turisme, que també anima qualsevol veí, veïna i visitant a gaudir de la visita "perquè descobriran parts de la història del municipi poc conegudes i d'una manera molt divertida i amena".

I és que la visita està amenitzada amb actors i actrius disfressats de l'època, a càrrec de Via Heraclia. Tots els misteris que envolten l'Alboraia històrica seran revelats a través d'una docent de l'època. El recorregut conté parades tan emblemàtiques com l'interior de l'església Assumpció de la Nostra Senyora, l'exterior de l'anomenat Xalet Blau o la Casa Comuna Rascanya amb el tribunal de les aigües, i contarà entre les seues històries l'origen de l'escut del municipi, els antics molins, fonts i safaretjos que van donar nom al carrer Molí i el casino republicà, entre moltes altres com les antigues escoles que van donar forma al primer centre educatiu públic oficial d'Alboraia.

Com inscriure-s'hi

Tal és l'elevada popularitat que està tenint la iniciativa, que ja està complet el mes de gener quant a grups. Les persones interessades hauran de telefonar o enviar un whatsapp al telèfon 625 062 599. El punt de trobada és l'antic baixador d'Alboraia, actualment Casa Rosella (Passeig Aragó, 42) a les 11.00 hores. De moment es faran pràcticament cada dissabte fins a finalitzar abril, encara que "no es descarta prorrogar el temps de les visites a causa del seu èxit".