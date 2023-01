Brussel·les i Londres encarrilen la relació post-Brexit i signen diversos acords

El Regne Unit i la Unió Europea (UE) van anunciar aquest dilluns que s'ha aconseguit un acord sobre l'accés del bloc comunitari als sistemes britànics tecnològics i de dades que ofereix "una nova base" a les negociacions per a definir la seua relació post-Brexit.

"Encara que diversos assumptes crítics han de ser resolts per a trobar un camí cap avant, s'ha aconseguit un acord hui sobre la qüestió específica de l'accés de la UE als sistemes tecnològics del Regne Unit", van assenyalar els negociadors en un comunicat conjunt.

El ministre britànic d'Exteriors, James Cleverly, i el vicepresident comunitari Maros Sefcovic, que es van reunir a Londres, van aconseguir un avanç que suposa un "prerequisit crític per a crear confiança i donar seguretat", i que a més "ofereix una nova base per a les converses". Ara, els equips tècnics de les dues delegacions "treballaran ràpidament per a trobar potencials solucions en diferents àrees sobre la base d'aquest nou enteniment", i s'emplacen al fet que Cleverly, Sefcovic i el ministre per a Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris -també present hui- tornen a reunir-se el pròxim 16 de gener.

En la seua trobada, les parts van repassar les propostes per a solucionar "les preocupacions de negocis i comunitats a Irlanda del Nord", en un clima que van qualificar en el comunicat de "cordial i constructiu".

El cap de la diplomàcia britànica, en la seua primera reacció a aquest avanç, va considerar en Twitter que "el progrés de hui sobre dades marca un pas positiu en les converses sobre el Protocol d'Irlanda del Nord", que representa el principal escull per a definir les relacions entre les dues parts després de l'eixida britànica de la UE, consumada a finals de 2020.

El desembre passat, la Comissió Europea va considerar que hi ha una "finestra d'oportunitat" per a tancar un acord amb Londres sobre el protocol després d'estendre fins a desembre de 2025 una excepció per a garantir el subministrament de productes veterinaris des del Regne Unit. Brussel·les considera que les negociacions han millorat des que Rishi Sunak assumira el càrrec de primer ministre i ambdues parts s'han compromés a accelerar la cerca d'un compromís.