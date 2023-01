La Diputació atorga dos milions a Corbera per al Centre de Dia i 500.000 a Real

La Junta de Govern de la Diputació de València ha aprovat la concessió de les subvencions per a la construcció de nous centres socials per a majors dependents i persones amb diversitat funcional en diferents municipis de la província de València. La corporació provincial, que transferirà directament l'ajuda als consistoris, ha atorgat dos milions per a finançar el centre de majors de Corbera, i 500.000 euros més per a continuar les obres del centre de majors de Real.

Les noves actuacions se sumen a les 93 aprovades en municipis de la província en el marc d'aquest pla autonòmic dotat amb 561 milions d'euros, amb el suport inversor de les diputacions. Amb el model mixt del Pla Convivint, els ajuntaments s'encarreguen de cedir els terrenys, les diputacions financen la construcció dels centres i la Conselleria els dota tant de mobiliari com de personal per al seu posterior funcionament. Corbera, a la Ribera Baixa, té assignats dos milions d'euros de la corporació provincial per a tirar avant els seus projectes. I Real, que ha oferit un immoble per al seu centre de majors, la primera fase del qual ha sigut finançada amb fons de la mateixa Diputació, rebrà 500.000 euros per a continuar l'obra. El termini d'execució de les obres de construcció dels diferents centres oscil·la entre els 36 i els 42 mesos de duració.