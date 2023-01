Orriols, el Marítim i Russafa triplicaran la presència policial

La nova Unitat de Proximitat i Convivència de la Policia Local de València (UPIC) permetrà quasi triplicar la presència d'agents en alguns dels barris especialment conflictius de la ciutat, com els d'Orriols o el Marítim, així com a Russafa, apel·lant, en paraules del regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, al fet que «València és asimètrica i cada barri té una realitat diferent».

La Regidoria de Protecció Ciutadana presentarà pròximament la nova unitat que incorporarà 180 agents i reforçarà la seua presència en els barris amb 100 agents més de la nova promoció. «Estem establint les bases de la nova Policia Local de València per als pròxims deu anys», va assenyalar Cano, per a qui la creació de la nova Policia de Barri és «un canvi de paradigma i un dels objectius prioritaris del Govern del Rialto, com també ho és una plantilla rejovenida, amb major presència de la dona en totes les escales i una policia més formada davant noves tipologies delictives».

La nova unitat estarà integrada inicialment per 250 agents seleccionats, una xifra que duplica la presència actual de la Policia Local en els barris. «Busquem persones pròximes a la ciutadania, amb un contacte permanent amb el teixit associatiu, que agiliten la cerca de solucions per als seus veïns i amb formació en mediació. Han de ser agents amb formació en una tipologia de serveis molt àmplia. Poden estar a primera hora supervisant l'accés de menors als seus centres educatius, actuar davant un cas de venda de drogues, identificar una ocupació per la defraudació de fluid elèctric, casos de violència de gènere, furts o serveis humanitaris; la tipologia és molt variada i han de saber com respondre davant tots els casos».

El responsable de l'Àrea de Protecció Ciutadana aposta també per una major agilitat en la transmissió de la informació sobre incidències en la via pública. «La posició del policia de proximitat, el seu contacte amb la ciutadania, li permet tindre accés i transmetre molta informació sobre problemes en els barris».

Amb aquestes incorporacions baixarà l'edat mitjana de la plantilla des dels 53 anys «que hi havia en 2015» als 45 actuals, i hi haurà una major presència de la dona, que representava el 12 % de la plantilla l'any 2015 i actualment està en el 16 %. «Hem de ser l'espill de la societat i hem de ser una policia preventiva i mediadora».

La nova promoció d'agents, que està a punt d'eixir al carrer, ha completat una formació de 700 hores lectives repartides en 35 assignatures teòriques i pràctiques. Procedeix de l'última oposició de 234 places, de les quals 180 estaran destinades a la nova UPIC, permetent incrementar la presència policial en els barris fins a un 170 %.

No obstant això, a Orriols, Russafa i el Marítim serà fins i tot major arribant fins al 257 %: «Hi haurà més presència en aquells barris que més ho necessiten perquè les necessitats de Russafa no tenen res a veure amb les d'Orriols, ni les d'Orriols tenen res a veure amb les de l'Eixample, Exposició o Mestalla. Cada districte és diferent. Desenvoluparem una policia específica per a cada barri, ajustada a les seues necessitats i pensant també en els reptes que té cada districte».

Aquestes unitats superen l'antiga Policia de Barri, «que va nàixer en els noranta i no pot respondre a les necessitats de la València del segle XXI. Han passat més de 30 anys, però hi ha una necessitat tan vigent com llavors: acostar-se a les necessitats de la ciutadania, resoldre amb agilitat els problemes dels seus barris, empatitzar amb les seues veïnes i veïns, protegir els seus drets i llibertats».