València esdevindrà al març el centre mundial de l'electromobilitat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de València, Joan Ribó, han presentat aquest matí la primera edició del Congrés Internacional Eco Mobility Expo i de l'Eurobat Battery Convention 2023 que se celebrarà entre el 21 i el 23 de març a Fira València. L'esdeveniment arriba després de l'anunci de Volkswagen de l'elecció de Sagunt com a seu de la seua gigafactoria del sud d'Europa (una de les sis que tindrà el grup al continent).

El congrés i expo eMobility Expo World Congress és un esdeveniment en què es donaran cita els negocis de tots els actors del sector de tota Europa: fabricants, empreses tecnològiques, operadors, administracions públiques, start-ups, clústers, empreses de serveis, ticketing, manteniment.

L'esdeveniment té dues parts: una exposició amb 180 empreses d'electromobilitat i un congrés amb sis escenaris diferents. El congrés i l'expo congregaran 5.000 professionals del sector.

El cap del Consell, Ximo Puig, ha precisat que l'esdeveniment tindrà un impacte econòmic d'11,8 milions. Puig ha defensat que el congrés donarà visibilitat al potencial de la Comunitat Valenciana com a referent en l'electromobilitat del sud d'Europa. El president de la Generalitat ha recordat l'aposta que han fet Volkswagen i Ford per radicar els seus centres d'electrificació a València. “Amb aquest congrés volem que tots els fabricants sàpien que totes les innovacions en electromobilitat passen per ací”, ha afirmat.

El director general d'Eurobat (patronal europea de fabricants de bateries), Alfons Wstgerst, ha subratllat que a València li espera un futur brillant en la generació de bateries. El directiu ha ressaltat que hi ha qüestions relacionades amb el pacte verd que està tractant ara la Comissió Europea i que estan vinculades amb el desenvolupament de les bateries i la indústria automotriu elèctrica a la Unió Europea. “L'elecció de Sagunt com a seu de la gigafactoria farà que València siga un nucli central en la transició energètica i la mobilitat”, ha assenyalat.

Referent en el sector

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha incidit en el fet que la mobilitat és un dret que ha de ser promogut per l'Administració. “València s'està erigint en referent de l'electromobilitat i això és una molt bona notícia”.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat que València és una capital que ha apostat per una política decidida per la mobilitat sostenible, motiu pel qual és lògic que l'esdeveniment sobre l'electromobilitat se celebre a la capital del Túria. L'alcalde ha defensat la necessitat de millorar el transport públic elèctric com, per exemple, amb més freqüències de ferrocarrils.