Els progressistes mantenen la fractura i no aconsegueixen aïllar la incògnita sobre la Presidència del TC

La reunió celebrada aquest dimarts entre els set magistrats del sector progressista del Tribunal Constitucional no ha aconseguit fixar un únic candidat per a concórrer a la Presidència d'aquest òrgan, un lloc clau que es decidirà dimecres en ple. Tant Cándido Conde-Pumpido com María Luisa Balaguer -pertanyents al terç més antic del tribunal i al grup majoritari- han manifestat la seua intenció d'optar al càrrec, per la qual cosa tot queda obert en funció dels suports que puga obtindre cadascun d'ells, han informat fonts jurídiques a El Periódico de España, del grup Prensa Ibérica.

Segons fonts presents en la reunió, en cap moment s'han perdut les formes i el debat i la presentació de projectes ha sigut "cortés", amb independència de la tensió que suposa el fet de no haver pogut arribar a un acord amb els candidats. A la incògnita sobre el que ocorrerà en la pròxima votació del dimecres s'uneix el fet que la votació siga secreta. En una primera ronda es requerirà majoria absoluta, i si no s'aconseguira, es procedirà a una segona votació en què resultarà elegit qui obtinga major nombre de vots. D'aquesta manera, malgrat ser l'exfiscal general de l'Estat el candidat que en principi podria obtindre el favor de la majoria dels seus companys, si no aconsegueix el suport majoritari dels progressistes, Balaguer tindrà opcions. A la catedràtica de dret Constitucional li bastaria obtindre el suport dels quatre conservadors, cosa que sembla bastant probable i a la qual se sumaria el seu propi vot i el d'algun més del seu grup. En aquest punt s'especula amb la decisió que puga adoptar la magistrada recentment renovada María Luisa Segoviano, una dona de caràcter independent i ferma defensora de l'accés de les dones a les altes responsabilitats en la justícia. Ella mateixa va trencar un sostre de cristall quan va ser la primera a presidir una sala (la Social) del Tribunal Suprem.