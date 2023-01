L'OMS creu que el repunt de covid a la Xina no tindrà un efecte "significatiu" a Europa

L'augment de casos de coronavirus a la Xina no hauria d'afectar Europa de manera "significativa", pel fet que les variants que circulen en aquell país ja estan al continent, va informar aquest dimarts l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

"Compartim la visió del Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC) que no es preveu que l'actual brot a la Xina tinga un impacte significatiu en la situació epidemiològica de la covid-19 en la regió europea en aquest moment", va dir en roda de premsa el director d'OMS-Europa, Hans Kluge.

L'ECDC, organisme de referència de la Unió Europea (UE) per a epidèmies, havia descartat a la fi de desembre passat que la pujada de casos a la Xina poguera ser un "repte" per al continent, al·ludint a les característiques de les variants i a l'alta immunitat i els índexs de vacunació.

Kluge va ressaltar, no obstant això, que cal informació "detallada i regular", especialment sobre epidèmies locals i variants, per a poder determinar millor l'evolució de la situació.

El màxim responsable de la regió europea -que inclou 53 països d'aquest continent i d'Àsia Central- va reconéixer que la Xina ha compartit en diversos àmbits dades sobre seqüenciació genòmica i hospitalització i es va mostrar confiat que anirà arribant més informació, la qual cosa contribuirà a augmentar la confiança pública.

L'adopció de mesures de precaució, sobretot per als viatges, que han pres alguns països per a protegir les seues poblacions no és "desraonada", va assenyalar Kluge, encara que va emfatitzar que han d'estar basades en la ciència, ser "proporcionades" i "no discriminatòries".

Kluge va instar a no ser "complaents" i va considerar necessari "anticipar, detectar i respondre" a temps per a no posar més pressió en uns sistemes sanitaris esgotats després de tres anys de pandèmia.

També va fer una crida a invertir de nou en vigilància genòmica, inclòs el control d'aigües residuals, i a protegir el personal sanitari.

Incrementar la vacunació de la població, administrar dosis addicionals a grups prioritaris, promoure l'ús de mascaretes en interiors i en transport públic i ventilar espais concorreguts són algunes de les recomanacions de l'OMS, que recorda que han sigut "molt efectives".