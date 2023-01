La Marina de València: nova ubicació per a l'edifici efímer de la plaça de l'Ajuntament

L'alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat la Marina de València com a possible nou emplaçament per a l'edifici efímer de la capitalitat del disseny instal·lat a la plaça de l'Ajuntament. El conegut com a Àgora, un edifici construït amb motiu de la celebració de l'esmentada capitalitat del disseny de València al llarg de l'any passat, ha de desmuntar-se abans de l'inici de l'1 de març, quan ha de començar la tradicional disparada de la mascletada de Falles.

L'alcalde ha apuntat, durant la presentació del Pla de barris de la Generalitat, que ja s'ha començat a desmuntar l'estructura sobreelevada, si bé "hi ha temps de sobres", en concret fins a l'1 de març, quan la plaça haurà d'estar buida per a la col·locació del clos de la disparada pirotècnica. Ribó ha apuntat que "tenim un possible emplaçament a la Marina de València". "Estem treballant en això". "No hi ha problemes, estem a 10 de gener, hi ha temps de sobres".

L'Àgora de la capitalitat del disseny és una estructura de metall i fusta reciclada de color blanc i forma rectangular, que ocupa 24 per 10 metres de superfície, i amb nou metres d'altura. Està recoberta d'una pell fabricada a partir de làmines de material sintètic (MDI) que permeten l'entrada de llum. En el seu interior s'han dut a terme diferents esdeveniments i presentacions al llarg de l'últim any, en el qual també s'ha aprovat el disseny de la reurbanització i renaturalització de la plaça.

La ubicació exacta de l'edifici efímer a la Marina no s'ha concretat. Aquest espai també es baralla com a nova ubicació de l'antic far del port de València, que serà desmuntat per les obres de l'ampliació del recinte.