Ribó anuncia que estudiaran l'impacte del soroll dels castells en les balenes de l'Oceanogràfic

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha posat en dubte aquest matí que hi haja risc per a les balenes beluga, animals molt sensibles al soroll, de l'Oceanogràfic pel trasllat a l'entorn pròxim de l'aquari de la zona de disparada dels castells pirotècnics de les Falles. Ribó ha assegurat que ha rebut la carta de l'Oceanogràfic i ha parlat amb els responsables del recinte i, en vista de les queixes, "estudiarem els efectes que puguen tindre". Dit això, ha destacat que en els voltants de la Ciutat de les Arts ja es fan festivals i esdeveniments amb una certa freqüència i en una zona fins i tot més pròxima. "No crec que siguen impactes tan importants, però ho estudiarem seriosament", ha assegurat el regidor en l'acte de presentació del pla de barris autonòmic finançat amb fons Next Generation.

El trasllat dels Castells de Falles al tram del Jardí del Túria al costat del Palau de les Arts ha generat, tal com ha informat Levante-EMV, "màxima preocupació" en els responsables del parc aquàtic. La llum i el soroll durant més d'un quart d'hora a mitjanit "podria suposar un risc per a la salut i el benestar dels animals". Especialment per als d'alta sensibilitat, com els cetacis o els que tenen més contacte amb l'exterior, com "els ocells, els dofins, els lleons marins, les foques...".

Els responsables de l'Oceanogràfic han remés un escrit a l'Ajuntament advertint de l'estrés que pot suposar a unes espècies que desconeixen el que està succeint, en al·lusió al soroll de la pirotècnia, que pot arribar, asseguren, a terroritzar-los. També ocorre amb fenòmens naturals, però no previstos per a l'animal, com pot ser un eclipsi de sol. Fonts del parc recorden que "l'ésser humà ho entén, però un animal no ho sap i veure que el seu entorn previsible s'altera d'aquesta manera pot generar-li autèntics problemes", a banda d'altres aspectes com els efectes que poguera tindre "la qualitat de l'aire" per les partícules en suspensió de material nociu, pels subproductes de la disparada.