La Comunitat Valenciana acollirà quatre etapes de la Volta a Espanya

La Comunitat Valenciana serà protagonista en la 78é edició de la Volta a Espanya que se celebrarà del 26 d’agost al 17 de setembre i que ahir presentava el seu recorregut al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

El 30 d’agost, la cinquena etapa, de mitja muntanya, partirà des de Morella amb meta a Borriana. El dia 31, la sisena etapa tindrà l’eixida a la Vall d’Uixó, amb destinació a l’observatori astronòmic de Javalambre, i, per tant, final en alt. L’endemà, l’1 de setembre, l’etapa es desenvoluparà íntegrament en territori valencià, amb eixida a Utiel i meta a Oliva. Finalment, la Volta s’acomiadarà de la Comunitat Valenciana amb la huitena etapa, que se celebrarà el 2 de setembre entre Dénia i Xorret de Catí, una etapa plana.

El Tourmalet, a França, i l’Angliru, a Astúries, seran els grans colossos de la 78a edició de la Volta, que eixirà de Barcelona el 26 d’agost i arribarà a Madrid el 17 d’octubre. La Volta 2023, que inclourà dues contrarellotges, la inicial per equips a Barcelona i una altra individual a Valladolid per a obrir la segona setmana, recorrerà nou comunitats autònomes i rodarà per tres països: Espanya, Andorra i França. Tot, dins d’un menú amb deu metes en alt, cinc inèdites, sis de mitja muntanya, quatre planes i dues planes amb final en alt. 21 etapes de pur espectacle amb la Comunitat Valenciana com a escenari.