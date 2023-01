Espanya dispara un 70 % les compres de gas a Rússia durant la guerra

Espanya continua rebent gas procedent de Rússia i continua elevant les importacions amb força. Des de l’inici de la invasió militar d’Ucraïna, a finals de febrer de l’any passat, i fins al tancament de desembre, les compres de gas rus d’empreses energètiques espanyoles s’han disparat quasi un 71 %, superant els 49.500 gigawatts hora (GWh) en deu mesos, segons els registres d’Enagás, l’operador del sistema gasista espanyol.

En el conjunt de 2022, el subministrament procedent de Rússia va concentrar encara més del 12 % de les importacions totals de l’any (amb més de 53.800 GWh), la qual cosa el col·loca com el quart màxim proveïdor, només per darrere dels Estats Units, Algèria i Nigèria. Des del Govern i des del mateix sector energètic s’apunta la pujada de les compres a Rússia com un fenomen temporal, fruit, en uns casos, de l’execució de contractes signats amb anterioritat i que no es poden trencar, i, en uns altres, del desviament de vaixells metaners que tenien com a destinació altres països europeus però que han hagut de buscar-ne una altra per problemes en les plantes europees.

A més, l’executiu assumeix que les empreses energètiques poden continuar comprant gas rus, atés que la Unió Europea no ha adoptat una decisió coordinada per a vetar-ne la importació. La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja va apuntar, aquesta mateixa setmana, que, a mesura que els països europeus vagen aconseguint garantir el subministrament d’altres països, serà més fàcil que consensuen posar fi a les compres de gas rus.

“Com menys depenguem de qualsevol producte procedent de Rússia, inclòs l’urani enriquit i el carbó, millor (...) Cal aconseguir una importació zero de qualsevol matèria primera procedent de Rússia en aquest moment”, va sentenciar la vicepresidenta. Però mentre això ocorre, les arribades de gas rus a les plantes de regasificació espanyoles continuen disparant-se, per a després acabar revenent-lo a altres països.

La meitat del gas, dels EUA i Algèria

Les tensions geopolítiques i la crisi energètica han provocat una revolució en el rànquing de proveïdors de gas natural a Espanya. Algèria ha sigut, durant l’últim mig segle, el màxim venedor de gas al mercat espanyol, però va quedar desbancat pels Estats Units, el gener passat, després del tancament del major gasoducte que uneix tots dos països a través del Marroc i pel Mediterrani.

En el conjunt de 2022, els Estats Units s’ha confirmat com el màxim proveïdor de gas del mercat espanyol, amb el 28,8 % de les importacions totals, més que duplicant (+118 %) el volum de gas natural liquat —el que ve en vaixell— subministrat durant l’any, fins als 128.750 GWh.

Algèria es va consolidar en segona posició dels màxims venedors, amb el 23,8 % de les arribades i un fort descens del 40 % del volum subministrat l’any anterior, quan, durant la major part de l’exercici, van estar en funcionament els dos gasoductes que l’uneixen amb Espanya. Entre tots dos països, els EUA i Algèria, concentren més de la meitat de les importacions espanyoles en 2022; d’altra banda, Nigèria es va assentar com a tercer màxim venedor en concentrar el 13,9 % de les compres anuals.