Llargues cues a l’Ateneu de València per a brodar el mantell de la Mare de Déu

L’Ateneu de València ha començat hui el dia amb llargues cues en l’entrada principal. La iniciativa “Vine a brodar el mantell de la Mare de Déu” ha reunit moltes persones a les portes de l’edifici amb la finalitat de poder donar unes puntades al mantell pel centenari de la coronació de la Mare de Déu. El projecte va començar al Museu de la Seda i, durant aquests mesos, ha estat en diferents ubicacions en què els valencians han pogut participar-hi. Aquesta ocasió ha sigut el torn de l’Ateneu, al Saló Noble de l’entitat. Durant el dia de hui estarà obert per a tot aquell que hi vulga participar en horari de 10.30 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

“Em vaig assabentar de la iniciativa per Instagram. Soc pelegrina de la Mare de Déu i em feia molta il·lusió participar en aquesta iniciativa. Poder tocar el mantell ja és molt, però si, damunt, podem donar una puntada, és increïble. Emociona moltíssim, tinc els pèls de punta. Quan he arribat aquest matí a l’Ateneu era l’única xica jove que hi havia a la porta. Però crec que, per a aquestes coses, no importa l’edat, el que importa és la devoció”, ens conta Jovi Talís, una jove de 21 anys que ha acudit aquest matí a les portes de l’Ateneu Mercantil de València a deixar la seua puntada en el mantell de la Mare de Déu. Carmen Martín també és una de les devotes a la Mare de Déu dels Desemparats que esperava el seu torn en la cua de l’Ateneu i ens conta emocionada que “per la Mare de Déu fem el que siga”, i afig “ens ajuda molt”.

Brodat del mantell de la Mare de Déu

La junta gestora, formada pel Centenar de la Ploma, l’Ateneu Mercantil de València, la Interagrupació de Falles, el Casino d’Agricultura, Lo Rat Penat, la Confraria de Sant Jerònim del Col·legi de l’Art Major de la Seda, la Fundació del Col·legi de l’Art Major de la Seda i María Dolores Alfonso (cambrera de la Mare de Déu) van proposar aquesta iniciativa amb motiu de la celebració de l’any marià. Aquesta acció s’emmarca en la campanya “Un poc de molts” i compta amb el suport de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats i la col·laboració de Bordados Angelita Suay.

On es pot brodar el mantell de la Mare de Déu a València: pròximes cites

GENER

Dia 11. Ateneu Mercantil de València, de 10.30 a 14 i de 16 a 20 h.

Dia 15. Patraix. Falla Ceramista Ros, d’11 a 14 i de 16 a 19 h.

Dia 16. Casino d’Agricultura i Centenar de la Ploma. De 16 a 21 h.

Dia 19. Agrupació Marítim. Casal Falla Reina-Vicente Guillot, de 10 a 14 i de 16 a 21 h.

Dia 20. Casal Falla del Duc de Gaeta, de 10 a 14 i de 17 a 21 h.

Dia 22. Benaguasil, de 10 a 14 i de 16 a 19 h.

Dia 26. Agrupació Falles Centre.

Dia 28. Honorables clavariesses, clavaris/ariesses majors i presidents d’altars. Casa Natalícia. Matí.

Dia 29. Botànic, casal Azcárraga, d’11.30 a 19.30 h.

Dia 30. Altar de Sant Vicent del Mocadoret.

FEBRER

Dia 4. Agrupació Benicalap/Campanar. Alqueries de Lluna, 10.

Dia 5. Algímia.

Dia 8. Agrupació la Xerea/Mercat, Falla Plaça de la Reina, de 18 a 21 h.

Dia 9. Agrupació Mestalla/Benimaclet.

Dia 12. Nàquera, de 10 a 14 h.

Dia 15. Agrupació Russafa. Casal Sueca-Literat Azorín, de 18 a 21.30 h.

Dia 16. Junta Major Setmana Santa Marinera. Museu de la Setmana Santa, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

Dia 18. Chulilla.