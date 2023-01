Les urgències de l’Hospital General i del Clínic, saturades un dia més

Les urgències de l’Hospital General de València han tornat a començar el dia de hui, dimecres, saturades. Segons han confirmat a aquest diari fonts del sindicat Comissions Obreres, aquest matí hi havia 64 pacients “ingressats” en Urgències esperant per a pujar a planta, quasi la mateixa situació que tenia aquest dimarts el centre, que està començant a acusar la pressió assistencial per infeccions respiratòries i en el qual els quiròfans han recuperat el ritme habitual i, per tant, la demanda de llits.

“De moment, alguns pacients fa dos dies que esperen a aconseguir una habitació, però, a aquest ritme, acabarem la setmana una altra vegada amb tres i quatre dies de demora”, afegien aquestes mateixes fonts.

El centre de l’avinguda Tres Creus és un dels que més pateixen, en aquests moments, l’alta pressió assistencial, tant pel volum de pacients que té assignats com per la falta d’espai i de llits. Amb tot, i malgrat encadenar dos dies amb més de 60 pacients en Urgències, fonts del centre han descartat que, ara com ara, vagen a suspendre’s operacions, decisió que s’ha pres en altres moments d’alta demanda per a permetre que hi haja més habitacions lliures.

El Clínic amplia les seues instal·lacions

L’altre hospital valencià amb més pressió en les urgències, l’Hospital Clínic de València, tornava aquest matí a tindre una situació complicada. Si dimarts eren 47 els pacients en Urgències a l’espera d’un llit, aquest matí hi havia 53 persones esperant a rebre una habitació, segons ha denunciat el sindicat CSIF.

Segons les dades del sindicat, hi havia pacients que portaven fins a 36 hores d’espera en Urgències per a pujar a planta i l’augment de la pressió assistencial ha fet que la direcció haja ampliat una de les tres sales d’observació. “La sala d’observació C està planificada per a huit pacients, però han hagut d’ampliar-la per a instal·lar-hi els 14 actuals, la qual cosa ha provocat que ocupen part del circuit d’evacuació davant d’incendis i emergències”, explicaven.

Des del sindicat han reclamat “amb urgència” més espai en els centres o l’“adaptació d’altres llocs per a situar-hi els pacients en condicions”. També exigeix més mitjans, ja que “falten preses d’aire o monitors”.

La situació es repetia en altres centres valencians. Així, per exemple, i segons fonts de Comissions Obreres, el Servei d’Urgències de l’Hospital Doctor Peset seguia amb una pressió “molt alta”. “Anit hi havia llits fins i tot en els corredors i aquest matí continua havent-hi moltíssima pressió”, informaven. També a l’hospital de Xàtiva començaven el dia amb les urgències saturades i 18 pacients esperant un llit.