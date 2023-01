Levante-EMV, el tercer mitjà regional millor valorat d’Espanya

La solidesa i la fiabilitat de la informació que ofereix Levante-EMV està reconeguda pels lectors que cada dia trien la versió digital d’aquesta capçalera centenària per a conéixer al detall l’actualitat de la Comunitat Valenciana. Així ho testifica la classificació de SCImago Media Rankings que classifica els mitjans de comunicació segons la seua reputació en línia.

Per mitjà de l’indicador de reputació digital (IRD) s’analitzen els accessos i enllaços que porten al web dels mitjans, així com el trànsit en la pàgina digital, i s’avalua el posicionament dels mitjans, així com la seua solidesa tant en web com en xarxes socials. Amb aquestes dades es desprén que Levante-EMV és el tercer mitjà regional amb millor reputació en línia només per darrere del diari SUR i La Voz de Galicia, i el primer valencià.

En la taula general espanyola, que inclou també les capçaleres d’informació general, aquest mitjà se situa en el lloc 14. Respecte a la resta de mitjans englobats en Editorial Prensa Ibérica —grup al qual pertany aquesta capçalera—, Levante-EMV només és superat per El Periódico de Catalunya, que ocupa el tercer lloc de la llista.

Aquest rànquing és una iniciativa que naix a la Universitat de Granada i que compta amb la col·laboració de professionals experts en cibermetria, periodisme digital i posicionament web de les universitats de Granada, Navarra i Pompeu Fabra.