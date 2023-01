Marzà confirma que liderarà la candidatura de Compromís per Castelló a les Corts

Ha arribat el moment. El referent de Compromís a la província i exconseller d’Educació, a més de síndic adjunt a les Corts, Vicent Marzà, ratificarà aquest dimecres el que ningú dubtava que ocorreria, la presentació de la seua candidatura per a liderar la llista per Castelló a les eleccions autonòmiques que se celebraran el 28 de maig, juntament amb les municipals.

Mentre que a València i Alacant els anuncis d’aspirants a integrar l’aposta de la coalició s’han succeït en les últimes setmanes, precisament per l’abundància de postulants, a Castelló, la declaració oficial sobre aquest tema es produeix en últim lloc. De fet, el termini per a presentar les candidatures va començar dilluns passat, així que Marzà, de Més, ha optat per comunicar la seua decisió a la meitat del procés de formalització dels noms que participaran en les primàries internes.

Més consens

La principal raó del retard a confirmar el líder en la papereta de la formació de cara a les Corts Valencianes estaria en el fet que, en territori castellonenc, Més (l’antic Bloc) i Iniciativa, les principals potes de Compromís, tenen més clars els referents i la manera de traslladar-los a les diferents candidatures.

Com va publicar Mediterráneo, estaran també en llocs d’eixida la regidora de la capital, Verónica Ruiz, d’Iniciativa, i l’actual portaveu adjunta de la formació al Parlament, la vila-realense Mónica Àlvaro, també de Més.

El treball

La posició protagonista de Vicent Marzà arriba després del procés de treball per a enfortir el partit, des del punt de vista orgànic, que aquest ha seguit des que va renunciar a la primavera a la seua posició com a titular de la Conselleria d’Educació, compaginant-ho amb el lloc de síndic adjunt a les Corts.

A partir d’ara, l’objectiu és aconseguir que no es perden vots a l’esquerra del PSPV, sobretot portant-los al terreny de Compromís, però també amb la preocupació perquè Podem obtinga representació al Parlament per a evitar que no puga reeditar-se el Botànic.