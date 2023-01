Més de 500 votacions prioritzen les propostes del programa de Xàtiva Unida

“Amor per Xàtiva” és el nom de la campanya que el passat mes de desembre va llançar Xàtiva Unida per a convidar la ciutadania a prioritzar 5 de les 15 propostes que el col·lectiu ha treballat per al programa electoral amb el qual concorreran a les pròximes eleccions.

L’enquesta també ha facilitat que qualsevol persona aportara la seua pròpia proposta. “Ara es tracta de donar-li cabuda a totes aquestes necessitats que la ciutadania ha detectat”, explica Amorós. Tant la renovació de la xarxa d’aigua, com la millora de l’hospital, han obtingut un 12 % dels vots, mentre que el 10 % de les persones participants han prioritzat la millora de l’accessibilitat, ampliar el verd a la ciutat i millorar el servei de bus urbà. La proposta de facilitar un envelliment amb assistència a domicili i ampliar les places de centre de dia ha rebut un 10 % dels vots, i, finalment, un 8 % dels votants en l’enquesta han triat la proposta d’impulsar lloguer d’habitatge jove en el nucli antic. Després que el passat 30 de desembre es tancara el termini de participació, l’anàlisi d’aquestes dades i de totes les aportacions fetes en aquest procés serà un dels temes que es tractarà en l’assemblea de Xàtiva Unida que se celebrarà la setmana que ve. Xàtiva Unida continua apostant pel fet que els eixos de treball del programa siguen accions que transformen Xàtiva en una ciutat amable, que cuida i de futur. “El fet de prioritzar cinc accions és el termòmetre que hem utilitzat per a saber què és el que més preocupa la ciutadania, però no hem de quedar-nos arrere en cap de les propostes”.