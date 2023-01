L'avançament electoral s'esvaeix

No hi haurà eleccions autonòmiques valencianes el diumenge 5 de març. Cosa que significa que, si no hi ha una gran sorpresa, Ximo Puig no avançarà els comicis en aquesta ocasió, com va fer en 2019. No hi haurà eleccions el 5 de març perquè, per a això, el president de la Generalitat hauria d'haver signat (i publicat) ahir el decret de convocatòria (54 dies abans). I no ho ha fet. I és difícil, per qüestions estrictament pràctiques, que es produïsca ja un avançament, perquè significaria fer coincidir la campanya amb el període faller o les vacances de Setmana Santa, cosa que estratègicament és com disparar-se un tir al peu. La resta seria ja posar les urnes poc abans de la data de les municipals (28 de maig) i sense un motiu concret (en 2019 es tractava de fer coincidir les valencianes amb les generals), cosa que seria difícilment comprensible per la despesa extra.

Així, superada la barrera temporal de l'11 de gener per a dissoldre les Corts, l'avanç electoral s'esvaeix. «No està sobre la taula», insistien ahir en l'entorn de Puig. És el discurs oficial que s'ha estat repetint des de fa setmanes, fins i tot mesos. Però això no vol dir que en els laboratoris de Presidència no s'haja sospesat avançar. És més, hi havia arguments per a fer-ho. I de tant pes com càlculs que assenyalen un millor resultat per al cap del Consell en cas d'avançar la cita a la de les municipals. Aquesta té l'amenaça de convertir-se en un plebiscit sobre la gestió del Govern d'Espanya i la figura de Pedro Sánchez, una espècie de primera volta d'unes eleccions generals que han d'arribar a final d'any o principis del següent.

Hi ha una cosa més poderosa que la previsió d'un bon resultat, millor fins i tot que el 28 de maig? El relat, sostenen col·laboradors de Puig. Quedava (i queda) l'argument de la singularització, la fita històrica d'unes eleccions valencianes individuals per primera vegada, celebrades separadament de qualsevol altra convocatòria (municipals o generals). Però no ha sigut suficient.

I no ho ha sigut perquè han pesat més els factors de l'estabilitat i la gestió. I l'absència d'un motiu estrictament valencià. I evitar un clima bèl·lic amb els aliats. Tota aquesta suma.

Puig subratlla en tots els seus discursos importants l'estabilitat de la Comunitat Valenciana com a element d'atracció d'inversions. Davant d'això, avançar és un missatge en direcció contrària. També suposa enfrontar-se als socis, que en 2019 ja van respondre iradament a la decisió del president, i alimentar un major ambient de crisi. Avançar comicis implica, així mateix, tancar la legislatura de manera precipitada i avortar iniciatives en marxa, com algunes lleis en cartera o la visita a la seu alemanya de Volkswagen per a l'electrificació d'automòbils, en la qual l'executiu fa setmanes que treballa per a donar més relleu a la fita de la gigafactoria de bateries.

Avançar significa, a més, el risc d'una menor participació, encara que amb l'avantatge d'allunyar el procés del soroll polític que arriba des de Madrid. Això, en tot cas, sobre el paper, perquè la C. Valenciana és el gran territori governat per l'esquerra que es posa en lliça, així que hi haurà molts interessos de les cúpules dels grans partits en aquest territori. Es jugue quan es jugue la partida. De moment, continua sense data, encara que res indica que no siga el 28 de maig, prop de les municipals, amb l'estirada a més de les alcaldies, on hi ha majoria aclaparadora progressista. Aquest és el criteri que s'ha imposat, però no han faltat ganes en Presidència d'avançar. Això és així.