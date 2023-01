El bloqueig de la Generalitat impedeix a València aportar nova renovable a Espanya

El bloqueig de la Generalitat dels projectes ha impedit a la Comunitat Valenciana aportar nova potència renovable al sistema energètic espanyol. Els promotors de parcs renovables valencians han connectat en l'últim any el 0,2 % de la nova energia solar del país, però no n'han connectat gens d'eòlica, a pesar que s'estan tramitant des de fa més dos anys projectes amb una potència de 7.000 megawatts (MW). Segons l'operador del sistema (Red Eléctrica de España, ara denominada Redeia), l'any passat es van connectar a Espanya 3.918 MW d'energia solar (11 MW a la Comunitat Valenciana) i 1.189 MW d'eòlica.

Marcos J. Lacruz, president de la patronal d'empreses valencianes d'energies renovables (Avaesen), lamenta que en 2022 s'havien d'haver connectat a la Comunitat Valenciana entre 1.000 i 1.500 megawatts d'energia fotovoltaica. "Estem a la cua d'Espanya en el desplegament de renovables. No s'ha complit l'objectiu marcat en 2020 de tancar l'any passat amb més de 1.000 megawatts d'energia fotovoltaica. En eòlica també anem molt retardats. L'últim parc eòlic es va connectar a la xarxa en 2020 i tenia una potència de 50 megawatts", adverteix el president de la patronal de renovables.

La Comunitat Valenciana disposa de parcs solars amb una potència de 419 megawatts, el 2 % de la capacitat del país

La Comunitat Valenciana disposa actualment de parcs fotovoltaics amb una potència total de 419 megawatts. La xifra representa el 2,1 % de la capacitat fotovoltaica d'Espanya, que compta amb parcs amb una potència de 19.203 megawatts. La potència fotovoltaica ha crescut en tota Espanya un 26 % impulsada per les crides de la Unió Europea a accelerar el desplegament renovable. No obstant això, els promotors de projectes a la Comunitat Valenciana s'han trobat amb l'oposició d'un sector de Compromís (que al final s'ha imposat a la resta de la formació valencianista) que considera prescindible el desplegament renovable basat en parcs solars i eòlics i que aposta exclusivament per les plantes d'autoconsum. El màxim exponent de l'oposició ha sigut la Direcció General d'Ordenació Territorial i Paisatge (en mans de Compromís), que ha bloquejat la majoria dels projectes fins que la consellera de Política Territorial, la socialista Rebeca Torró, ha posat ordre després de comptar amb el suport de l'Advocacia de la Generalitat.

Parcs eòlics

La situació en l'energia eòlica és similar. Després d'anys de bloqueig del pla eòlic en vigor amb concessions adjudicades fa vint anys i no desenvolupades, la Generalitat només ha sigut capaç de tirar avant 50 MW en els últims onze anys (pertanyents al parc connectat en 2020). La Comunitat Valenciana disposa d'aerogeneradors amb una potència de 1.243 megawatts davant dels 29.737 dels parcs de tota Espanya (un 4,1 %).

Marcos J. Lacruz explica que la majoria dels més de mil megawatts fotovoltaics que s'havien d'haver desplegat l'any passat correspon a "projectes xicotets d'uns 10 megawatts cadascun".

Cofrentes

La renovable ja representa en tota Espanya el 59 % de la potència energètica del país amb 69.612 megawatts, davant dels 1.662 megawatts valencians d'eòlica i solar (només el 2,3 % de l'energia verda espanyola és valenciana). La planta nuclear de Cofrentes és la principal generadora d'energia a la Comunitat Valenciana en produir el 46 % del total. La central nuclear de Cofrentes va produir l'any passat 8.649 milions de kWh, xifra que suposa al voltant del 3,1 % de la generació total a Espanya. El repte al qual s'enfronta la Comunitat Valenciana és substituir amb renovables l'energia que produeix Cofrentes abans del seu tancament el novembre de 2030.

1.000 megawatts

La Generalitat Valenciana està centrada ara a tractar de desbloquejar els projectes renovables que han de tindre l'avaluació ambiental abans del 25 de gener. La patronal assegura que hi ha més de tres-cents projectes en perill i la Generalitat manté que la situació està controlada després d'haver desbloquejat més de 1.000 megawatts en les últimes setmanes que estaven patint les traves de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Si els promotors no aconsegueixen la declaració d'impacte ambiental (DIA) o l'exempció d'aquesta abans del 25 de gener, perdran prop de 300 milions en avals i hauran de començar els projectes de zero.