Jeff Beck, el guitarrista reverenciat pels guitarristes que va renunciar a l'èxit pop

El concepte ‘guitarrista de guitarristes’ és un dels més recurrents clixés que campen pel món del rock (un món, per cert, en què els clixés creixen com a bolets). A Jeff Beck, no obstant això, l'etiqueta li parava bé. Només cal veure la profunda i sincera devoció que desprenen tots els missatges de comiat que els seus companys li han dedicat després de conéixer la notícia de la seua mort, ocorreguda dimarts a conseqüència d'una meningitis bacteriana. “El millor guitarrista del planeta”, va sentenciar Joe Perry, d'Aerosmith. “Mai hi haurà un altre com ell”, va dir Tony Iommi, de Black Sabbath. “La seua tècnica era única. La seua inventiva no tenia límits”, va escriure Jimmy Page.

Va ser precisament el guitarrista de Led Zeppelin qui a mitjan anys 60 va recomanar Jeff Beck per al lloc que l'anava a propulsar a la primera divisió del rock britànic. No era un treball qualsevol. Es tractava de substituir Eric Clapton com a solista de The Yardbirds, banda que en aquells dies buscava desesperadament un lloc en les llistes d'èxits pop sense renunciar a la seua passió pel blues. Beck podia tocar blues com el millor, però el purisme mai va ser el seu negoci, i en cançons com Heart full of soul, Evil hearted you i Shapes of things va conduir els Yardbirds cap a sons molt menys trillats i més interessants. Els seus companys van recompensar la seua aportació amb una ingrata puntada al cap de només 20 mesos, poc després que Page acceptara convertir-se ell mateix en membre del grup.

Avançat al seu temps

Nascut en 1944 a Wallington, als afores de Londres, Geoffrey Arnold Beck es va interessar per la guitarra elèctrica després d'escoltar Les Paul i, sent encara una criatura, va començar a tocar amb un instrument prestat. Després de passar fugaçment per una escola d'art, va ingressar en 1962 en la banda de Screaming Lord Sutch, va muntar un parell de grups sense sort i va treballar com a músic d'estudi fins que el març de 1965 va rebre la invitació per a unir-se als Yardbirds.

La seua experiència en la banda va ser tan breu i tempestuosa com a fructífera (coronada, a més, amb una impactant aparició en la pel·lícula de Michelangelo Antonioni Blow Up), i Beck va eixir-ne amb la reputació de ser un guitarrista altament imaginatiu i avançat al seu temps. De fet, el primer LP que va publicar amb el seu nom, Truth (1968), es va avançar en quasi sis mesos al debut de Led Zeppelin i va anticipar, amb la seua mescla de blues, èpica i virtuosisme incendiari, el rumb que el rock prendria en els anys següents.

Amb la complicitat de Rod Stewart, que havia participat com a vocalista en Truth, Ronnie Wood i Nicky Hopkins, el guitarrista va fer un nou pas avant en formar el Jeff Beck Group, banda amb pretensions d'estabilitat l'estrena discogràfica de la qual, Beck-Ola (1969), reincidia en els assoliments sònics de l'anterior LP i semblava destinat a atorgar als seus autors l'estatus d'estreles mundials del qual ja gaudien els esmentats Zeppelin o els Who. Si això no va ocórrer, va ser, d'una banda, pels continus canvis de personal (Stewart i Wood van desertar-ne després de la publicació de Beck-Ola per a formar els Faces i Hopkins va abandonar poc després) i, de l'altra, pels viratges estilístics imposats per Beck, que en els dos següents discos del grup es va aventurar en terrenys com el funk, el jazz i el soul.

Cerca artística

Per a llavors havia quedat ja àmpliament demostrat que Jeff Beck estava embarcat en una aventura artística en la qual l'èxit pop no tenia cabuda. Aquesta necessitat de buscar nous camins va marcar tant els seus projectes amb el baixista Tim Bogert i el bateria Carmine Appice com la seua breu associació amb la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin, una trobada que va determinar la seua entusiasta aposta pel jazz fusió en Blow by blow, influent àlbum de 1975 produït per George Martin del qual Beck va acabar renegant.

A partir d'ací, el guitarrista va semblar incapaç d'assentar-se en un gènere el temps suficient per a gravar dos discos semblants. De la mescla de pop i heavy metal de Flash (1985) saltava al blues de Guitar Shop (1989), i d'ací al rock and roll anyenc amb l'estil de Gene Vincent de Crazy legs (1993) i a l'electrònica ambient de Who else! (1999). Un carrusel d'estils que va alienar els fans ocasionals però que va consolidar el seu prestigi com a instrumentista tot terreny; un guitar hero en tota regla el virtuosisme apassionat del qual va influir una llarga llista de guerrers de les sis cordes, de David Gilmour a Joe Satriani, de Brian May a Kirk Hammett i de Gary Moore a John Frusciante.

L'últim projecte de Beck va resultar un gir sorprenent però molt conseqüent amb la seua inaprensible trajectòria: 18, un LP cuinat a mig fer amb Johnny Depp en el qual les composicions originals de l'actor s'alternaven amb versions d'artistes clàssics com Marvin Gaye, els Beach Boys i la Velvet Underground. El disc es va publicar just després del tempestuós judici per difamació que va enfrontar Depp amb la seua exesposa Amber Heard, cosa que va contribuir més aïna poc a la seua carrera comercial. Pur Jeff Beck.