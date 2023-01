L'Ajuntament dona la llicència per a l'hotel del Metropol, que en salvarà la façana i el rètol

L'Ajuntament de València ha concedit la llicència d'obra nova per a l'execució d'obres i llicència ambiental a la promotora Metrolevante SL per a construir un hotel i un aparcament a l'antic cinema Metropol, situat al carrer Hernán Cortes, 9. Tal com va avançar Levante-EMV fa poques setmanes, la regidoria d'Activitats, que dirigeix Lucía Beamud, va concedir el passat 29 de desembre els permisos necessaris a la promotora esmentada perquè procedisca a edificar el centre hoteler a canvi de mantindre la façana de l'immoble dissenyat per l'arquitecte Javier Goerlich, així com la decoració i la tipografia del rètol del cinema.

En la resolució municipal que autoritza les obres "es recomana" el manteniment de "les línies compositives generals de la façana", així com dels elements "amb valors històrics, com ara la singular decoració i tipografia del rètol" de l'espai cinematogràfic. L'expedient emés per l'àrea d'Activitats conclou que s'ha adoptat aquesta decisió, de concedir la llicència supeditada a la conservació dels components constructius ja esmentats, "prenent en consideració el que disposa l'informe de la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura", del 29 de setembre de 2017, i reproduït en un altre dictamen del Servei de Planejament, del 20 de març de 2018. A mitjan desembre va transcendir que la construcció de l'hotel promoguda per Metrolevante a l'antic cinema Metropol s'havia desbloquejat. Ara, la Regidoria d'Activitats ha concedit la llicència d'activitat i d'edificació al promotor que vol enderrocar l'immoble i construir aquest centre hoteler al cèntric carrer Hernán Cortés. Després de més de dos anys de tensions entre la propietat i l'Administració local, reunions i negociacions entre totes dues parts i un farragós expedient amb anada i tornada de multitud de documents entre l'empresa i els departaments d'Activitats -Lucía Beamud- i Urbanisme -Sandra Gómez-, per fi s'ha tancat aquest conflicte, que durant molts mesos amenaçava d'acabar en els tribunals. La firma Metrolevante, després de la solució pactada amb l'Ajuntament, va presentar una nova sol·licitud, en la qual consta la protecció de la façana i del rètol, a més d'haver-se solucionat els problemes que hi havia amb l'aparcament del futur hotel. A partir d'ací, s'ha représ l'expedient i s'ha agilitat. Activitats ha concedit aquests permisos, que inclouen el d'edificació. Mentrestant, l'empresa podrà aconseguir paral·lelament la llicència d'Urbanisme per a procedir a l'enderrocament de la major part de l'estructura i escometre les obres. Un cèntric hostal amb 54 habitacions El pla promogut per aquesta firma valenciana preveu transformar l'antic cinema Metropol en un cèntric hostal. L'actuació afecta més de 4.200 metres quadrats i constarà de 54 habitacions i un pàrquing de dos soterranis connectats amb el carrer mitjançant un munta-cotxes. Aquest projecte ja va ser presentat a mitjan 2020 per l'empresa, que des de llavors s'havia topat amb els problemes burocràtics que li posava l'Ajuntament, pressionat per col·lectius com Salvem el Metropol, i mancant determinar-se si l'immoble tenia un vertader interés històric i arquitectònic. L'edifici no gaudia de protecció Més enllà d'altres consideracions, com la pressió cívica exercida per aquests col·lectius, la veritat és que diverses institucions implicades han dictaminat que l'edifici històric no té suficients valors arquitectònics i artístics per a ser salvat. De fet, l'immoble no gaudeix de cap mena de protecció. Per això, fonts de la Regidoria d'Activitats consideren un èxit que al final s'haja aconseguit imposar al promotor la rehabilitació i conservació de la façana i el rètol. D'aquesta manera, s'atén la demanda veïnal perquè es protegira, almenys parcialment, l'antic cinema.