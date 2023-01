Lato, assistència i pas avant

La semifinal de Lato no és notícia. El seu partit va ser impecable en tots els sentits. Des de la banda va ser des de molt prompte un mal de cap per a Nacho Fernández, que només no va veure la groga perquè Hernández Hernández no li la va traure sense cap mena d'explicació lògica. Fins ben entrada la pròrroga, de fet, no va rebre aquesta amonestació que curiosament sí que va veure el jugador valencianista. Però ni amb la groga van poder parar-lo. Va anar a la pressió, va córrer i va demostrar que està capacitat per a rebre una millor oferta per part del club. Tant que a l'inici de la segona part es va plantar en la banda, va retallar cap a la seua esquerra i va posar un centre que va ser un caramel amb direcció a Samuel Lino, que va anotar el segon gol del partit. El primer per al compte valencianista, que tancava l'empat momentani.

Lato, protagonista en aquesta acció de l'empat, també va ser un dels millors en un primer temps que va tindre moltíssim perill per la banda dreta. En una acció en àrea del Madrid va acabar demanant penal després d'un frec de Courtois. La millor notícia va ser veure com, en un 4-4-2 o 4-4-1-1, Lato va servir d'ajuda per als migcampistes quan necessitaven associació, va ser el múscul necessari per a anar a la pressió alta i també es va convertir en el complement perfecte de Thierry Rendall a la recerca de major estabilitat en la banda dreta. Sobretot després dels dubtes inicials del portugués en el primer temps. La derrota, a més de reforçar el València en el col·lectiu, deixa clar que el futbolista està preparat per a com a mínim tindre un rol de bon complement i de jugador número 12. Fins i tot de titular en contextos com el de la jornada d'ahir, en què l'equip ha de ser sòlid arrere. I a més, sap aportar dalt.