Les Falles de Gandia ja tenen pregonera

La Federació de Falles de Gandia ha donat a conéixer que la periodista Carmen Berzosa Sorando, fallera de la comissió Plaça Sant Josep-Raval, serà la persona que anunciarà l'inici de les festes falleres a la capital de la Safor el pròxim 4 de febrer des del Torreó del Pi.

La periodista i subdirectora de COPE Onda Naranja, la nostra companya, assumeix aquest paper, que comparteix protagonisme amb la Crida que les falleres majors de Gandia duen a terme el mateix dia des del balcó de l'Ajuntament.

Carmen Berzosa forma part de la comissió de la falla Plaça Sant Josep-Raval, on ha sigut reina de la falla (infantil i major) i ha tingut càrrecs com a secretària, sotssecretària, delegada d'emissions, d'informatius o de llibret, entre altres. També va formar part de l'executiva de la Federació de Falles de Gandia des de 2006 fins a 2012, on va exercir com a portaveu.

Des de la mateixa FdF han assenyalat que ''no és la primera vegada de Carmen, atés que ja en 2007 va ser pregonera de les Falles d'Oliva''.

Presentació del 'Foc i Flama' 2023

D'altra banda, aquest divendres a la nit tindrà lloc al Museu Faller de Gandia la presentació del llibre Foc i Flama, òrgan oficial de les festes gandienques i una publicació referent en el conjunt de les falles de la Comunitat Valenciana.